Mit einem Tag der offenen Tür am 24. Oktober feiert Fitz Fitness in Königsbrunn sein 15-jähriges Bestehen. Spezielle Jubiläumsangebote machen den Besuch lohnenswert.

Statt Herbstblues und Schlechtwetterstimmung ist bei Fitz Fitness in Königsbrunn Feierlaune angesagt: Im Oktober feiert das Fitnessstudio 15-jähriges Bestehen. Den Abnehmkurs, die Mitgliedschaft oder auch die 10er-Karte gibt es anlässlich des Jubiläums zum Aktionspreis. Darüber informiert das Team um Geschäftsführer Christian Kunzi am Sonntag, 24. Oktober, bei einem Tag der offenen Tür.

Trainieren in herzlicher Atmosphäre

15 Jahre besteht das Fitnessstudio in der Junkersstraße. 15 Jahre, in denen unzählige Kunden ihre Fitness verbessert, unter Anleitung abgenommen oder in zahlreichen Kursen etwas für ihre Gesundheit getan haben – stets unter den aufmerksamen Augen der Trainerinnen und Trainer. Doch statt Anleitung von oben, herrscht bei Fitz Fitness die Devise: Trainieren bei Freunden.

Fitness, Gesundheit und seelisches Wohlbefinden

Dementsprechend werden alle Kurse, Einheiten und Anwendungen auf Augenhöhe abgehalten. „Wir wollen – neben körperlicher Gesundheit – auch Positives für das seelische Wohlbefinden tun“, erklärt Geschäftsführer Christian Kunzi. „Bei uns geht es lustig und herzlich zu, das motiviert und macht Spaß“, ist er überzeugt. Deshalb spielt auch Entspannung eine große Rolle bei Fitz Fitness – bei der Massage oder in der großzügigen Sauna.

Moderne Geräte und geschultes Personal

Neben der Atmosphäre ist natürlich auch die technische Ausstattung wichtig. Moderne Geräte, Kurse nach neuesten medizinischen Erkenntnissen und professionelle, individuelle Betreuung bilden die Basis, auf der Fitz Fitness seine Erfolgsgeschichte schreibt – mittlerweile seit 15 Jahren.

12 Bilder Fitz Fitness feiert 15-Jähriges mit vielen Angeboten Foto: Fitz Fitness

Tag der offenen Tür bei Fitz Fitness in Königsbrunn

Am Sonntag, 24. Oktober, von 10 bis 16 Uhr lädt Fitz Fitness zum Tag der offenen Tür. Interessierte sind herzlich willkommen, sich an dem Tag über die speziellen Angebote zum 15-jährigen Bestehen zu informieren. Die 10er-Karte gibt es zum Beispiel zum selben Preis wie vor 15 Jahren. Und beim Neuabschluss eines Mitgliedsvertrages kann man bis zu 400 Euro sparen. Vorbeischauen lohnt sich also. Und noch mehr wegen der beiden spannenden Vorträge:

13 Uhr : Bis zu 500 Euro von der Krankenkasse für gesundheitsorientiertes Training

14 Uhr: Ernährungsvortag (mit Infos zum sechswöchigen Abnehmkurs)

Adresse: Fitz Fitness, Junkersstraße 2, 86343 Königsbrunn (Gewerbegebiet Süd)

Telefon: 08231/919102

Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch 8.30 bis 22.30 Uhr Donnerstag und Freitag 8.30 bis 22 Uhr Samstag, Sonntag, Feiertag 9 bis 18 Uhr

Homepage: https://www.fitz-fitness.de/

Tag der offenen Tür:

Sonntag, 24. Oktober, von 10 bis 16 Uhr mit Vorträgen um 13 und um 14 Uhr.

Für den Besuch gilt die 3G-Regel.