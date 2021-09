Hörprobleme? Hier gibt’s die maßgeschneiderte Lösung!

Die Profis für gutes Hören im Hörstudio Burgau setzen auf ehrliche Beratung, Wertschätzung und zufriedene Kunden.

Wenn man schlecht sieht, geht man zum Optiker, lässt sich eine Brille mit Gläsern mit der entsprechenden Sehstärke anpassen und in sehr vielen Fällen hat sich das Problem damit erledigt. Aber was, wenn man schlecht hört? Fast jeder kennt jemanden, der ein Hörgerät trägt – und doch fast niemanden, der keine Probleme damit hat. Genau hier setzt Charlotte Malterer an. Mit ihrem Team berät sie Kunden im Hörstudio Burgau in der Stadtstraße 41 – mit dem Ziel, ihnen durch gute und ehrliche Beratung, bestens geschulte Mitarbeiter sowie der neuesten Hörtechnik die größtmögliche Lebensqualität zurückzugeben. Getreu dem Motto des Unternehmens: „Für Freude am Hören“. Denn schlecht angepasste Hörgeräte und veraltete Technik sind nichts, womit man sich abfinden muss.

Das Thema Hören beschäftigt die 35-jährige Charlotte Malterer schon lange. Sie hat es von der Pike auf gelernt, ist Hörakustik-Meisterin, Europa-Hörakustikerin und Spezialistin für Cochlea-Implantate, kennt sich zusätzlich aus mit Kinderhörgeräten. Fest steht: Sie ist ausgewiesener Hörprofi. Aber sie weiß auch: „Es geht in der Hörakustik um viel mehr als Know-how.“

Deshalb gründete sie das Hörstudio Burgau, denn jetzt kann sie mit ihrem Team das leben, wofür sie steht. „Stellen Sie sich vor, Sie haben ein gesundheitliches Problem. Wie oft ist es Ihnen schon passiert, dass Sie zum Spezialisten gehen – aber der hört Ihnen gar nicht richtig zu. Es muss alles schnell gehen, keiner fragt Sie, ob Sie jetzt besser zurechtkommen, oder gar, ob Sie zufrieden sind.“ So hat Charlotte Malterer es erlebt, auch in der Hörakustik. Menschen mit einem Hörproblem haben oft einen langen Leidensweg hinter sich. „Wenn jemand zu uns kommt, dann braucht er eine richtig gute Lösung für sein Hörproblem. Denn er vermisst vieles in seinem Leben“, so Charlotte Malterer. „Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass er wieder gut hört. Das geht nicht im Hauruck-Verfahren. Das bedeutet für uns, genau hinhören, zuhören, den Menschen und seine Geschichte erfassen. Und das zusammen bringen mit unserem Wissen, unserer Erfahrung und unserer Kompetenz.“

Fairness, Transparenz und Zeit für die Kunden

Alle im Hörstudio Burgau wissen, dass gute Hörlösungen Zeit brauchen. Eine intensive Beratung, die Auswahl des richtigen Hörgeräts, die Programmierung der Geräte, bis es maßgeschneidert und optimal ist. Aber es geht Charlotte Malterer noch um viel mehr: „Als inhabergeführtes Akustik-Fachgeschäft sind wir unabhängig in der Beratung und Auswahl der Hörgeräte. Dazu können wir Geräte in allen Preisklassen - auch zuzahlungsfrei - und allen Technikstufen anbieten. Auch hier stellen wir uns auf die Bedürfnisse des Kunden ein. Das ist fair. Und Fairplay gehört zu meiner Vorstellung von Kundenwertschätzung dazu. Das hat auch etwas mit Respekt zu tun.“

Und eins ist ihr noch ganz wichtig: „Ehrlichkeit. Wir brauchen keine Provisionen, wir müssen keine Billigware oder alte Hörgeräte abverkaufen. Wir können einfach nur ehrlich beraten. Für uns eine Selbstverständlichkeit.“

Zum Hörgerät gehört eine ausführliche Beratung und Betreuung

Das schätzen die Kunden. Die Weiterempfehlungsquote ist im Hörstudio Burgau außerordentlich hoch. Dazu kommen viele positive Bewertungen, zum Beispiel auf Google. Für das Hörstudio Burgau ist klar: Man will bewusst anders sein - auch in Zukunft. „Unser Konzept kommt nicht nur gut an, es spricht sich auch herum“, freut sich Charlotte Malterer. „Manche Kunden haben anderswo schon schlechte Erfahrung gemacht. So kann es beispielsweise sein, dass man Hörgeräte mit veralteter Technik bekommt. Das ist von außen nicht zu sehen.“ So etwas gibt es im Hörstudio Burgau nicht. „Und wird es auch nicht geben. Keine veralteten Hörgeräte, keine Ruckzuck-Hörgeräteversorgung, keine Spielchen. Was wir versprechen, das halten wir auch“, verspricht die Inhaberin.

Weitere Infos gibt es hier.

Welches Hörgerät passt am besten zu Ihnen? Foto: Adobe Stock

Woran erkennt man einen guten Hörakustiker?

Wenn das Gehör nachlässt, dann ist es Zeit für den Hörakustiker. Er soll dafür sorgen, dass man wieder gut hört. Auch in der Hörakustik gibt es Qualitätsunterschiede.

Hier unsere Tipps:

ZEIT FÜR SIE

Wenn man wieder gut hören möchte, dann ist es wichtig, dass der Hörakustiker versteht, wo genau Ihre Hörproblematik liegt. Dafür muss er gut zuhören. Nur dann kann er das richtige Hörgerät auswählen und dietechnischen Einstellungen passgenau auf Sie zuschneiden. Achten Sie unbedingt darauf, wie viel Zeit sich derAkustiker für Sie nimmt.

INHABERGEFÜHRT

Die Vorteile eines Akustik-Fachgeschäfts, das vom Inhaber geleitet wird, liegen klar auf der Hand: Hier kann die Beratung und Betreuung der Kunden unabhängig von Faktoren wie Hersteller und zeitliche Vorgaben erfolgen. Ein Inhaber ist immer an seinen Kunden interessiert und möchte, dass sie einen optimalen Service erhalten.

HANDWERKLICH FIT

Ein guter Hörakustiker versteht sein Handwerk. Damit ein Hörgerät gut sitzt, gibt es individuelle Ohrpassstücke, die maßgefertigt werden. Auch die technische Einstellung der Hörgeräte muss gekonnt sein. Hier gibt es große Unterschiede. Achten Sie auf Qualität!