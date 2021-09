Im Geriatriezentrum Neuburg erlernen Patienten wieder die Selbstständigkeit im Alltag. Dabei helfen Ihnen die Kollegen aus der Ergotherapie

Ergotherapie im Geriatriezentrum Neuburg: Ganz nah am Patienten

Angelika Templer ist Leitung der Ergotherapie im Geriatriezentrum Neuburg. Sie spricht im Interview von ihrem Beruf, dem besonderen Umgang mit den Patienten und Patientinnen und warum Empathie eine wichtige Eigenschaft in der Ergotherapie ist.

Frau Templer, wie sieht eine Behandlung in der Ergotherapie aus?

Angelika Templer: In der Ergotherapie geht es darum, Menschen nach einer Erkrankung oder einem Unfall zurück in den Alltag zu holen. Unser Ziel ist es, deren Selbstständigkeit im Umgang mit den täglichen Aufgaben zu fördern. Dazu gehört auch die gesellschaftliche Teilhabe und generell eine höhere Lebensqualität. Liegen bestimmte Krankheiten vor, berücksichtigen wir diese in der Therapie. Etwa beim Hilfsmitteleinsatz, den wir auf die Fähigkeiten des Patienten oder der Patientin anpassen.

Mit welchen Therapiemaßnahmen erreichen Sie das bei sich im Geriatriezentrum Neuburg?

Angelika Templer: Zuerst einmal überprüfen wir in der Klinik, welche Einschränkungen oder Ressourcen der Patient oder die Patientin hat und welche Fähigkeiten er oder sie für den Alltag benötigt. Danach richten wir unseren Therapieplan aus. Dazu gehören etwa motorisch-funktionelle Trainingseinheiten. Hier üben wir beispielsweise das Halten des Gleichgewichts. Das schaffen viele ältere Menschen nach einem Krankenhausaufenthalt nicht mehr von selbst. Aber auch Alltagstraining, wie das eigene Waschen und Anziehen oder gemeinsames Kochen in der Gruppe, gehört zu den Maßnahmen der Ergotherapie.

Arbeiten Sie dafür auch mit anderen Therapieteams zusammen?

Angelika Templer: Auf jeden Fall. Man kann grob sagen, dass zum Beispiel in der Physiotherapie erreicht wird, dass die Funktion der Gelenke und der Extremitäten wiederhergestellt wird. Wir von der Ergotherapie gehen dann einen Schritt weiter und trainieren mit unseren Patienten und Patientinnen, diese Körperteile wie etwa den Arm im Alltag wieder einzusetzen. Ein enges Zusammenarbeiten mit den anderen Therapeuten und Therapeutinnen ist deshalb unabdingbar.

Mit Sicherheit ein Vorteil, den die Fachklinik im Vergleich zu einer „normalen“ Praxis hat?

Angelika Templer: Genau, wir haben hier die Möglichkeit, besser und unkomplizierter miteinander zu arbeiten. Dadurch sind wir viel flexibler in der Therapieplanung: Merken wir, dass ein Patient oder eine Patientin mehr Zeit oder zusätzlich physiotherapeutische Hilfe benötigt, können wir das leichter anpassen, als in einer strikt getakteten Praxis. Das liegt aber auch an dem guten Verhältnis, das wir nicht nur in der Ergotherapie haben, sondern auch zwischen den therapeutischen Teams. Der gesamte Bereich geht zum Beispiel regelmäßig gemeinsam frühstücken. Diese Gelegenheiten nutzen wir auch für einen fachlichen Austausch in einem entspannteren Rahmen. Das ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man sich so auf Augenhöhe begegnet. Dadurch arbeiten wir auch an den Patienten und Patientinnen Hand in Hand.

Welche Besonderheiten bietet Ihnen das Geriatriezentrum Neuburg als Arbeitgeber noch?

Angelika Templer: Die Arbeitsbedingungen sind viel angenehmer, als man es aus anderen Pflegeberufen so kennt. Muss man beispielsweise mal selbst zum Arzt, kommt man eben etwas später und hängt die Zeit am Abend oder am nächsten Tag ran. Jeden Freitag planen wir die nächste Woche durch – und so weiß jeder und jede ganz genau, wann er oder sie arbeitet und mit welchen Patienten und Patientinnen. Dadurch stimmt die Work-Life-Balance bei uns in jedem Fall. Und auch das Verhältnis zwischen den Kollegen und Kolleginnen ist sehr gut – da hilft man sich gegenseitig und lacht auch mal gemeinsam. Das macht für mich persönlich einen guten Arbeitsplatz aus.

Haben Sie einen Tipp für neue Kollegen und Kolleginnen in der Ergotherapie?

Angelika Templer: In unserem Bereich des Geriatriezentrums Neuburg ist es unabdingbar, ein gewisses Maß an Empathie mitzubringen. Der Umgang mit älteren Menschen braucht Geduld, ist aber auch wunderschön. Denn in den drei Wochen, die die Patienten und Patientinnen bei uns im Schnitt verbringen, sehen wir einen echten Fortschritt. Nicht selten sind wir am Ende überrascht, wie gut die Erfolge erreicht werden – das ist etwas ganz Besonderes. Und wir bekommen so viel Dankbarkeit zurück!

