Neu in Augsburg-Göggingen: Die Praxisklinik für Zahnheilkunde dentimea

Am Standort des ehemaligen Sporthauses Förg eröffnet ab Oktober die Praxisklinik dentimea. Hochmoderne Räume und ein großer Erfahrungsschatz bereichern nun den Augsburger Stadtteil Göggingen. Welche besonderen Leistungen die Zahnärzte und Zahnärztin bieten, erfahren Sie hier:

Der Gang zum Zahnarzt fällt vielen nicht leicht, lässt doch bei manchen bereits der Gedanke an einen Besuch die Haare zu Berge stehen. Doch diese Angst gehört nunmehr der Vergangenheit an. An dem Standort des ehemaligen Förg Sporthauses findet man ab Oktober die Praxisklinik für Zahnheilkunde dentimea.

In den Räumlichkeiten können sich Patientinnen und Patienten vertrauensvoll in die fachkundigen Hände des professionellen Teams um Dr. Dr. MSc Alexander Mai begeben. Viele Jahre war der Experte als Ärztlicher Leiter der Implantatklinik Augsburg und einer großen zahnärztlichen Praxisklinik in Haunstetten tätig. Sein umfassendes Wissen und die große Expertise machen Dr. Dr. MSc Mai zu einem der erfahrensten Implantologen Deutschlands. Seine Kenntnisse bündelt er nun gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Gerhard Pilz und seiner Kollegin Dr. Carina Dürr in den neuen, hochmodernen Praxisräumen in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße 22.

Neue Zahnarztpraxis in Augsburg-Göggingen bietet großen Erfahrungsschatz

In den Räumlichkeiten können sich die Patientinnen und Patienten auf höchste Kompetenz, einen umfassenden Service und hervorragende Qualität verlassen: Dr. Pilz praktizierte langjährig in der Wellenburger Straße 5 in Göggingen und Dr. Dürr bringt ihre jahrelangen Erfahrungen aus der Zeit, in der sie bereits mit Dr. Dr. MSc Mai in Augsburg-Haunstetten zusammenarbeitete, mit in die innovative Praxis in Göggingen.

Das Praxisteam ergänzt das umfassende Portfolio und verspricht eine angenehme Behandlung. Gemeinsam ist es allen Beteiligten gelungen, in den großzügigen Räumen ein Wohlfühlambiente zu schaffen. Dabei gehen sie zu jeder Zeit ruhig, professionell und einfühlsam auf die individuellen Beschwerden sowie Wünsche ihrer Patienten und Patientinnen ein, sodass auch Menschen mit Zahnarztangst optimal versorgt werden können.

Mit modernster Technik und innovativen Geräten wird die Behandlung so angenehm wie möglich gestaltet. Und das bei Bedarf auch im Schlaf: Bei größeren Eingriffen oder extremer Angst sind die Experten und Expertinnen auch darauf geschult, Behandlungen im Dämmerschlaf oder Vollnarkose durchzuführen.

Umfassendes Leistungsspektrum in der Praxisklinik dentimea

In der ganzheitlich ausgelegten Praxis ist jeder, ob alt oder jung, herzlich willkommen. Ob man zur Vorsorge geht, eine Zahnaufhellung möchte, ein Zahnersatz oder ein Implantat nötig ist oder eine ambulante Operation gemacht werden muss – das umfassende Leistungsspektrum von dentimea garantiert eine problemlose Behandlung mit erstklassigem Service. Bei allen Terminen nehmen sich Dr. Dr. MSc Mai, Dr. Dürr und Dr. Pilz sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel Zeit für Fragen und Erklärungen.

Bei diesem Rundum-Service kann man sich also beruhigt im Zahnarztstuhl zurücklehnen und eines ist fast schon sicher: Nach dem Besuch tritt man mit einem strahlenden Lächeln aus der Praxisklinik.

Zentrale Lage in Augsburg-Göggingen

Direkt an der Straßenbahnlinie 1 und mit vielen Patientenparkplätzen hinter dem Haus sowie in der Tiefgarage ist die dentimea Praxisklinik für Zahnheilkunde und Implantologie gut erreichbar.

Dritte Zähne an einem Tag? Jetzt am Info-Tag der Augburger Praxisklinik teilnehmen

Was?

Tag der Zahnimplantate, 16. Oktober 2021

Feste dritte Zähne an einem Tag! Unter diesem Motto bieten die Spezialisten für Implantologie und feste Zähne in der dentimea Praxisklink allen Interessierten einen Info-Tag an. Die Zahnärzte beraten die Besucher einzeln, persönlich und unverbindlich zu einer besseren Lebensqualität mit festen Zähnen. Die Plätze sind begrenzt. Deshalb wird empfohlen, sich jetzt kostenlos und unverbindlich einen Implantat-Beratungstermin zu reservieren.

Jetzt anmelden unter:

(08 21) 89 99 62 97

oder

praxisklinik@dentimea.de

und einen der limitierten Plätze sichern!

dentimea MVZ auf einen Blick:

Dr. Dr. MSc Mai & Kollegen

Praxisklinik für Zahnheilkunde

und Implantologie

Bürgermeister-Aurnhammer-Straße 22

(ehemals Sporthaus Förg in Göggingen)

86199 Augsburg

(0821) 89 99 62 97

praxisklinik@dentimea.de

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr

Freitag 8 bis 16 Uhr

Samstag nach Vereinbarung

Alle Kassen- und Privatpatienten

