Jeder Kilometer zählt beim STADTRADELN

Von 3. bis 23. Juli 2021 wird in Augsburg wieder gemeinsam geradelt. Die Kilometersammlerinnen und –sammler treten für Klimaschutz und Lebensqualität in die Pedale. Am Ende werden die Fleißigsten ausgezeichnet. Und ein Fahrrad gibt es auch noch zu gewinnen.

Allein im vergangenen Jahr haben mehr als 4000 Augsburgerinnen und Augsburger im Rahmen des Stadtradelns zusammen knapp 900 000 km erradelt. Dadurch konnten über 130 Tonnen CO2 vermieden werden. Eine Tonne CO2 entspricht einer Fahrt über 4900 Kilometer mit einem Mittelklasse-Benziner. Eine Buche muss 80 Jahre wachsen, um eine Tonne CO2 aufzunehmen.

Mitradeln kann, wer in Augsburg wohnt, arbeitet, studiert oder in einem Verein ist. Man kann alleine mitradeln oder im Team. Die zurückgelegte Strecke wird einfach per App oder Online-Kalender festgehalten. Alle Infos zu Anmeldung und App unter augsburg.de/stadtradeln.

STADTRADELN ist eine internationale Kampagne. Über 2000 Kommunen nehmen inzwischen teil. Augsburg ist seit 2010 dabei.