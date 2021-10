dentavida in Augsburg: feste dritte Zähne an einem Tag

Bei dentavida in Augsburg bekommen Patienten ihr Lächeln an nur einem Tag zurück. Jetzt kostenlos zum Tag der Zahnimplantate am 16. Oktober 2021 anmelden.

Sabine und Martin Berger lebten bereits längere Zeit mit einer Teilprothese im Oberkiefer. Nach und nach verloren sie aber noch weitere Zähne. Das schränkte das so unternehmungslustige Paar extrem ein. Zudem konnten sie vieles nicht mehr richtig kauen. Und zum Lachen war dem einst so fröhlichen Paar oft auch nicht mehr zumute. Obendrein plagte sie eine große Angst vorm Zahnarzt.

Doch diese Sorgen gehören der Vergangenheit an. Dank ihrer neuen dritten Zähne können sie wieder unbeschwert lachen und ihr Leben genießen.

Zahnimplantate in nur zwei Stunden

Zu verdanken haben sie das einer speziellen Implantationsmethode, wie sie dentavida in Augsburg anbietet. Dr. Stefan Hienz, Leitender Zahnarzt, Implantologie und Parodontologie, setzte seinen Patienten in nur zwei Stunden vier Zahnimplantate in den Oberkiefer ein. Daran wird der Zahnersatz befestigt. „Feste dritte Zähne an einem Tag“ hieß sein Versprechen. „Das war genau das, was wir suchten!“, sagt Sabine Berger begeistert.

Feste dritte Zähne – auch für Angstpatienten

Mit dieser Implantationsmethode können nahezu alle Menschen versorgt werden. Voraussetzung ist, dass bei ihnen keine Gegenanzeigen bezüglich einer OP bestehen. Denn dank einer Narkose können die Patienten die Behandlung komplett verschlafen und wachen mit ihren neuen dritten Zähnen auf. Deswegen ist diese Methode auch besonders für Angstpatienten geeignet.

Bereits seit 20 Jahren arbeitet Dr. Hienz auf dem Gebiet der Implantologie. Mit tausenden gesetzten Zahnimplantaten hat der Leitende Zahnarzt von dentavida in Augsburg einen reichen Erfahrungsschatz zu bieten. Der Implantologe und die Zahntechniker des eigenen Labors arbeiten bei diesem Eingriff sehr eng zusammen. Möglich macht dies auch ein eigener digitaler Workflow.

Dr. Stefan Hienz - Zahnärztlicher Leiter, Implantologie und Parodontologie Foto: dentavida

dentavida in Augsburg: Zahnersatz ohne Knochenaufbau

Mit der festen Brücke können die Patienten dank der Zahnimplantate sofort viel besser kauen und sprechen. Dabei profitieren sie auch enorm von der hohen Zeitersparnis im Vergleich zu einem „normalen“ implantologischen Verfahren mit Knochenaufbau. Denn das kann sich schon mal über 1,5 Jahre hinziehen. Bei der speziellen Implantationsmethode, die dentavida in Augsburg einsetzt, kommen die Patienten meist ohne einen aufwendigen Knochenaufbau aus.

„Unser großer Wunsch nach festen dritten Zähnen ist in Erfüllung gegangen. Wir sind sehr dankbar dafür!“, betonen Sabine und Martin und strahlen beide über das ganze Gesicht.

Tag der Zahnimplantate: Jetzt anmelden

Am Tag der Zahnimplantate am 16. Oktober 2021 bei dentavida in Augsburg gehen wir gerne auf Ihre Fragen zum Thema Zahnimplantate und feste dritte Zähne ein. Erfahren Sie kostenlos und unverbindlich alles, was Sie über unsere speziellen Implantationsmethode wissen möchten. Da wir in persönlichen Einzelgesprächen informieren, sind die Plätze limitiert. Melden Sie sich daher schnell an unter Tel.: 08 21/80 89 49-2 64 oder anmeldung@dentavida.de

Alle Informationen zum Tag der Zahnimplantate finden Sie auf unserer Website.

