Anzeige

Beerenauslese als süße Alternative zum fehlenden Eiswein

Vom Jahrgang 2019 konnte in keinem deutschen Anbaugebiet Eiswein produziert werden - eine absolute Premiere, die nicht nur die Winzer trifft. Wie kommen Dessertwein-Freunde trotzdem auf ihren Genuss?

Die Winzer ließen ihre schönsten Trauben hängen und warteten auf mindestens minus sieben Grad Frost - vergeblich! Mit dem Ausfall eines kompletten Jahrgangs deutscher Eisweine gehen nun auch die Liebhaber der begehrten Wein-Rarität leer aus.

"Doch es gibt eine süße Alternative, die ebenfalls mit cremigen Desserts harmoniert", sagt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut (DWI) - und schlägt eine Beeren- oder Trockenbeerenauslese vor.

Eiswein und Beerenauslese sind vom Süßegehalt vergleichbar. Der Unterschied zwischen den beiden edlen Dessertweinen liege aber im Charakter, sagte der Weinexperte dem dpa-Themendienst: Während für den Eiswein Blütenaromen und Pfirsichnoten typisch sind, könne eine Beerenauslese mit Aromen von Karamel, Honig und Rosinen punkten.

"Das liegt an den rosinenartigen, eingetrockneten Beeren", erklärt Büscher. Sie werden in mühevoller Kleinarbeit aus der ganzen Beerentraube herausgelesen, "im wahrsten Sinne des Wortes als Rosinen herausgepickt". Auch im weiteren Produktionsprozess sei es gar nicht so einfach, den Saft aus den rosinierten Beeren zu vergären.

Ein Liter Beerenauslese hat einen natürlichen Zuckergehalt von fast 300 Gramm, eine Trockenbeerenauslese sogar noch einmal deutlich mehr. "Da können Hefen nur schwer überleben. Das ist vergleichbar mit Marmeladen, die man eigentlich mit Zucker zum Konservieren bringen will. Beim Weinmachen ist der gegenteilige Effekt gefragt", sagt der DWI-Sprecher.

Es bedarf großer Winzerkunst, damit bei einer Trockenauslese die mindestens vorgeschriebenen 5,5 Volumenprozent herauskommen. Mit dem Zucker wird in den Beeren auch die Fruchtsäure konzentriert. Weil die Rebsorten von Natur aus unterschiedlich hohe Säuregehalte haben, rät Büscher zu einer Beeren- oder Trockenbeerenauslese von Rieslingtrauben: "Die haben von Natur aus hohe Fruchtsäuren." Der Wein werde als fruchtig-frisch wahrgenommen und nicht als pappig-süß.

Beerenauslese passe zum Obstsalat ebenso wie zur Crème brûlée, sagt Büscher: "Doch mein Geheimtipp ist, sie mit Blauschimmelkäse oder einem Blue Stilton zu probieren. Der edelsüße Wein bildet am Gaumen einen fantastischen Kontrast zur Salzigkeit und Herbe des Käses." (dpa)