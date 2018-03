Bei Hackfleisch auf jeden Fall Verbrauchsdatum einhalten

Heizungsluft trocknet die Atemwege aus. So haben Viren leichtes Spiel. Ist die Erkältung erst einmal da, hilft eigentlich nur: abwarten und Tee trinken. Gegen die unangenehmen Symptome kann man aber etwas tun.

Damit man fit durch den Winter kommt, kann eine vitaminreiche Ernährung einen Beitrag leisten. Hier eine Auswahl an „Superfoods“:

Bewusst essen: Dann muss auf die traditionellen Leckereien an den Feiertagen niemand ganz verzichten

Stress, Erfolgsdruck und Konkurrenz: Die Belastungen im Arbeitsleben wachsen ständig. Das gilt für fast alle Bereiche, ob im Büro, in der Produktion, im Verkauf, hinter dem Steuer eines Lkws oder im Führerstand einer Bahn. Da heißt es, am Arbeitsplatz geistig und körperlich fit zu bleiben.

Fachvorträge und Informationsstände beim Tag der Diakonie am 15. Oktober

Gesundheit

Erste Hilfe: Wenn es im Kopf pocht

Ab und an auftretende Kopfschmerzen sind für die meisten Menschen kein Grund für einen Arztbesuch. Was aber, wenn man an mehr als zehn Tagen im Monat darunter leidet?