Bestens umsorgt mit viel Komfort: professionelle Pflege in Wohlfühlatmosphäre

Wer Pflege braucht verabschiedet sich nicht aus dem Leben. Dem tragen moderne Pflegeeinrichtungen Rechnung. In Augsburg gibt es zwei Einrichtungen, die auf jeweils eigene Art ein besonderes Angebot für pflegebedürftige Menschen geschaffen haben.

Für jede Lebenssituation das passende Modell

Das Zentrum für Betreuung und Pflege Curanum Augsburg am Webereck bietet für jede Lebenssituation im Alter das passende Pflegemodell: vom Betreuten über das rüstige Wohnen bis hin zur stationären Pflege. Zentral und doch ruhig im Stadtteil Pfersee gelegen, ist die Einrichtung ein Ort mit Wohlfühlatmosphäre. Unter neuer Leitung hat sich das Webereck zu einem Ort der Begegnung und Ruhe entwickelt. Alle Zimmer und Appartements verfügen über WLAN. Es gibt einen Frisör und eine hauseigene Küche, in der täglich schonend und frisch gekocht wird. Mit Bus oder Straßenbahn sind es nur wenige Minuten bis in die Augsburger Innenstadt. So bleibt der Anschluss an das Leben in der Stadt erhalten und auch ein Ausflug mit den Verwandten ist einfach möglich.

Bewohner:innen werden im Curanum Augsburg individuell, ganz nach Ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen betreut. Ein erfahrenes Team aus qualifizierten Fachkräften kümmert sich mit viel Einsatz und Einfühlungsvermögen darum, dass geistige und körperliche Fähigkeiten erhalten bzw. neu aktiviert werden. Zum täglichen Programm zählen vielseitige Aktivitäten, wie beispielsweise Ausflüge oder Tiertherapien.

Vollstationäre Pflege mit beschützendem Demenzbereich

Das Haus Augustahof ist vor wenigen Jahren in Lechhausen entstanden. Es liegt ruhig ist aber trotzdem sehr gut angebunden, sodass die Innenstadt und das Zentrum von Lechhausen schnell erreichbar sind.. Die Einrichtung für stationäre Pflege verfügt über einen beschützenden Demenzbereich, in dem Menschen mit demenziellen Erkrankungen individuell betreut werden. Das Haus bietet innen wie außen viel Bewegungsfreiheit. Die moderne Architektur schafft eine helle und freundliche Atmosphäre und das engagierte und junge Team betreut und pflegt die Bewohner:innen mit sehr viel Engagement. Hier wird viel dafür getan, dass man sich schnell wohl und zu Hause fühlt, so dürfen beispielsweise auch Haustiere mit einziehen.

Haus Augustahof Augsburg

Die Einrichtung selbst hat ihren Bewohner:innen viel zu bieten: Frisör und Fußpflege befinden sich direkt im Haus, Krankengymnastik, Optiker, Hörakustiker, Haus- und Fachärzte sind regelmäßig vor Ort. In der hauseigenen Küche wird täglich frisch und gesund gekocht. Außerdem ist die Einrichtung sehr gut angebunden und unmittelbarere Nähe befinden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten. Im großen Veranstaltungsbereich finden regelmäßige Veranstaltungen, wie beispielsweise jahreszeitliche Feste statt. Lebensfreude hat hier einen festen Platz.

Korian ist einer der größten privater Anbieter von Pflege- und Betreuungsdienstleistungen in Deutschland. Mit seinen Einrichtungen setzt die Unternehmensgruppe neue Qualitätsstandards, wenn es um Betreuung und Pflege im Alter geht.