Daheim spritzen

Anti-Thrombose-Spritzen: Wie eine Nadel in den Luftballon

Wer länger einen Gips am Bein hat, muss sich zur Vorbeugung von Thrombosen mitunter regelmäßig eine Spritze setzen. Ein Piks in die Haut klingt an sich einfach. Doch wie überwindet man sich?