Dank der Physiotherapie im Geriatriezentrum Neuburg den Alltag meistern

„Nicht dem Leben Jahre geben, sondern den Jahren Leben“, das hat sich das Geriatriezentrum Neuburg auf die Fahnen geschrieben. Auch für Peter Roth, den Leiter der Physiotherapie im Geriatriezentrum Neuburg (GZN), ist dieser Leitspruch die tägliche Motivation.

Herr Roth, was machen Sie und Ihr Physiotherapie-Team?

Peter Roth: In der Geriatrie ganz allgemein möchte man den Menschen, die am Ende ihres Lebensweges stehen, nochmal Lebensqualität schenken. Dieser Wunsch treibt uns an und das spürt man in jeder Abteilung, sei es Ergotherapie, Logopädie oder Physiotherapie, des Geriatriezentrums Neuburg.

Und mit Physiotherapie kann man ein Stück Lebensqualität zurückgeben?

Das ist natürlich ein Zusammenspiel aus allen Abteilungen: Im GZN legen wir viel Wert auf eine interdisziplinäre Betrachtungsweise. Dazu setzen wir uns am Anfang jeder Woche zusammen: Ergotherapeuten, Logopäden, Psychologen, Pfleger und Physiotherapeuten. Wir alle frühstücken zusammen und tauschen uns über die Patienten aus: Wer hat welchen Fortschritt gemacht? Bei wem müssen wir die individuelle Therapie anpassen? Das besprechen wir alles direkt miteinander.

An welchem Punkt setzt dann Ihr Team der Physiotherapie im Geriatriezentrum Neuburg an?

Die Physiotherapie schafft die Voraussetzung von Beweglichkeit und Kraft: Wir möchten den Patienten einen möglichst selbstständigen Lebensabend ermöglichen. Mit der Förderung der Mobilisation schaffen wir die Grundfertigkeiten für die anderen Kollegen: Mangelt es an Kraft kann auch der Ergotherapeut alltägliche Ziele, wie sich selbst anzuziehen, nicht verwirklichen.

Viele kennen Physiotherapie nur als Massage auf Rezept. Ist das im Geriatriezentrum Neuburg auch so?

Wer mit einem Rezept in eine Praxis geht, dem wurde bereits eine Maßnahme vom Arzt angeordnet. Diese setzt der Physiotherapeut dann um. Bei uns hingegen setzt man sich gemeinsam, also als behandelndes Team, Ziele. Und dann wenden wir eben, je nach Fachgebiet, individuelle Methoden an.

Foto: Geriatriezentrum Neuburg

Braucht man dann nicht ein unglaublich breitgefächertes Fachwissen?

Natürlich liegen bei uns in der Physiotherapie am Geriatriezentrum Neuburg die Schwerpunkte anders als in vielen Praxen. Doch meine Kollegen und ich müssen uns weiterbilden, um die bestimmten Therapierichtungen gut zu kennen. Dabei unterstützt uns der Arbeitgeber zum Glück sehr: Die Kosten von Weiterbildungen werden komplett übernommen und auch die Freistellung während dieser Zeit ist kein Problem. Sogar die Fahrkosten und alles was sonst zu einem Seminar dazu gehört, wird erstattet.

Das klingt, als würden Sie gern in der Physiotherapie des Geriatriezentrums Neuburg arbeiten?

Ja, ich arbeite schließlich schon seit 22 Jahren in diesem Haus! Wie gesagt, hier arbeitet man interdisziplinär und im Team. Aus anderen Häusern kennt man es, dass sich die verschiedenen Abteilungen Spinnefeind sind. Doch hier arbeiten wir gemeinsam an den Zielen. Außerdem sind die Kollegen aufgeschlossen und man unternimmt immer wieder etwas gemeinsam. Allerdings kommt der Fachkräftemangel auch langsam bei uns an: Immerhin kann man seit kurzem die Ausbildung zum Physiotherapeuten ohne Schulgeld machen.

Das heißt, Sie suchen auch aktuell Verstärkung?

Ja, absolut! Die Physiotherapie im Geriatriezentrum Neuburg ist ein wichtiger Bestandteil der gesamten Therapie. Deswegen sind wir immer auf der Suche nach neuen Kollegen: Die einzige Voraussetzung ist das Staatsexamen. Dann wartet auf den Bewerber hier ein toller Arbeitsplatz mit lichtdurchfluteten Therapieräumen und einem hervorragenden Team. Außerdem bieten wir seit 2020 auch eine mobile geriatrische Reha an; wir fahren also zu unseren Patienten nach Hause und betreuen sie dort. Weil die Nachfrage hier extrem hoch ist, suchen wir derzeit verstärkt nach zusätzlichen Kolleginnen und Kollegen.

Letzte Frage: Haben Sie einen physiotherapeutischen Tipp für den Alltag?

So banal es auch klingt: Bewegung! Der Mensch ist ein Bewegungstier, denn seine Zellen regenerieren sich ständig. Für diesen Prozess braucht der Körper aber eben entsprechend Bewegung: Ich empfehle zwei Stunden am Tag. Und damit ist nicht der Gang zur Kaffeemaschine in der Arbeit gemeint!