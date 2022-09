Dr. Klaus Burkhardt: Zahnarztpraxis für jung und alt

Innovationsgeist gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung – wer für sich oder seine Kinder in Gersthofen einen Zahnarzt sucht, ist in der Praxis Dr. Burkhardt genau richtig.

Den Weg in die Arbeit hat Dr. Klaus Burkhardt noch nie bereut. „Ich bin seit vier Jahrzehnten als Zahnarzt in Gersthofen tätig – mein Beruf ist gleichzeitig mein Hobby und meine Leidenschaft“, sagt der erfahrene Inhaber der gleichnamigen Praxis in der Gluckstraße 4.

Praxis Dr. Burkhardt: Zwei hochqualifizierte Zahnärzte in Gersthofen

An Ruhestand denkt er deshalb noch lange nicht – viel zu viel Spaß macht ihm die tägliche Arbeit mit den Patientinnen und Patienten. Mit der gleichen Freude ist seine Kollegin Dina Ayad am Werk. „Seit drei Jahren ist sie an meiner Seite, eine hochqualifizierte Zahnärztin, die zudem für frischen Wind in der Praxis sorgt“, schwärmt Dr. Burkhardt.

Der Liebe wegen kam die in Abu Dhabi geborene Ägypterin nach Deutschland, im Gepäck hatte sie trotz ihres jungen Alters schon jede Menge Erfahrung durch die Arbeit in diversen Ländern. Die anstehende Gleichwertigkeitsprüfung ihres Studiums bestand sie mit Bravour, so dass sie nun mit der deutschen Approbation tätig sein kann.

Praxis Dr. Burkhardt: Zahnheilkunde mit optimaler Lösung für die Patienten

Das Zusammenspiel der beiden klappt bestens – oder wie es Dr. Burkhardt formuliert: „Wir schaukeln das Schiff gemeinsam. Ihre junge, innovative und inspirierende Art gepaart mit meiner Erfahrung kommt uns besonders in kniffligen Situationen zugute, in denen wir auf unseren bewährten Austausch von Fachwissen vertrauen können und somit für die Patienten die beste Lösung finden.“

Generationenübergreifendes Zusammenarbeiten in der Zahnarztpraxis Dr. Burkhardt in Gersthofen: Zahnarzthelferin Gabi Seibold ist seit 30 Jahren dabei, Eden Ahmeti hat seine Ausbildung vor Kurzem begonnen. Foto: Marcus Merk

Zahnarzt in Gersthofen: Kinderzahlheilkunde, Implantologie, Prothetik und mehr

Auch die Praxisschwerpunkte erledigen die beiden gemeinsam mit ihren zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Team. Während die zweifache Mutter Ayad auf die Gebiete Kinderzahnheilkunde, Wurzelkanalbehandlung (Endodontie) und die ästhetische Zahnheilkunde spezialisiert ist, kümmert sich Dr. Burkhardt vorwiegend um die Themen Implantologie und Prothetik. „Dank unserer personellen Konstellation können die Patienten darauf vertrauen, dauerhaft optimal zahnmedizinisch versorgt zu werden. So sind alle Generationen bei uns an der richtigen Adresse“, verspricht Dr. Burkhardt.

Beim Behandlungsspektrum und auch sonst geht die Praxis stets mit der Zeit. Einzigartig in der Ballonstadt bietet man die Single Tooth Anesthesia (STA) an, bei der die Betäubung des Zahnes ohne Einspritzen erfolgt. Auch die Behandlung mit Lachgas oder die Ozontherapie werden angeboten. Vor allem für die jüngere Zielgruppe ist die Praxis zudem auf Social Media unterwegs – und allgemein in Sachen EDV besten aufgestellt. Denn in der Praxis Dr. Burkhardt gehen medizinisches Fachwissen sowie technisches Know-how Hand in Hand.

Kontakt und Öffnungszeiten Zahnarztpraxis Dr. Burkhardt in Gersthofen

Zahnarztpraxis Dr. Burkhardt

Gluckstraße 4

86368 Gersthofen

Telefon 0821 – 49 37 94

Öffnungszeiten:

- Montag bis Mittwoch: 9.30 – 15.30 Uhr

- Donnerstag: 9.30 – 13.00 und 15.00 – 19.00 Uhr

- Freitag: 9.30 – 12.30 Uhr

Behandlungsspektrum Zahnarztpraxis Dr. Burkhardt in Gersthofen

Kinderzahnheilkunde

Wurzelkanalbehandlung (Endodontie)

Ästhetische Zahnheilkunde

Implantologie

Prothetik

Single Tooth Anesthesia (STA); Zahnbetäubung ohne Einspritzen

Behandlung mit Lachgas

Ozontherapie

Weitere Infos über ein Herzensprojekt von Dr. Klaus Burkhardt, die Little Angels School in Kenia, liefert ein Artikel aus dem Jahr 2014.

Der Gersthofer Zahnarzt Dr. Klaus Burkhardt baut Schulen in Kenia und bietet dort kostenfreie medizinische Behandlung.

Sie möchten das Vorhaben unterstützen?

Spendenkonto:

DIANO – Dental International Aid Networking Organisation

IBAN: DE 37 6137 0024 0159 8317 00

BIC: DEUTDEDB613

Verwendungszweck: Little Angels School

Ist eine Spendenquittung gewünscht, bitte im Verwendungszweck angeben.