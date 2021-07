Eine Decke fürs Gemüse

Gurke verliert im Kühlschrank Geschmack

Damit Gurken so schmecken wie frisch geerntet, sollte man sie nicht zu kühl lagern.

Nicht jedes Gemüse gehört in den Kühlschrank. Doch was tun an heißen Sommertage? Für die Gurke gibt es einen guten Tipp.