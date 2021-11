Eis-Weltmeisterschaft

Ziege und Avocado: Mit besonderen Kreationen ins Rennen

Giuseppe Cimino zeigt in seiner Eisdiele ein von ihm kreiertes Avocado-Physalis Sorbet, mit dem er bei der Eismacher Weltmeisterschaft Anfang Dezember 2021 in Bologna teil nehmen will.

Was mit Ziegenjoghurt oder doch lieber was mit Avocado? Mit Schoko- oder Vanilleeis jedenfalls kann man bei der Weltmeisterschaft in Bologna nicht gewinnen. Zwei Eismacher aus Deutschland fahren mit speziellen Schöpfungen zum Wettbewerb nach Italien.