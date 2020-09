Erleben, was elektrisiert

Die BMW Elektromobilitätstage im BMW Autohaus Schweitzer

Welche Unterschiede gibt es bei den verschiedenen Antriebskonzepten? Worin bestehen die Vorteile? Und welches Konzept passt am besten in Ihr Leben? – Jeder stellt ganz individuelle Anforderungen an sein Fahrzeug, daher setzt auch BMW bei Antriebskonzepten auf unterschiedliche Technologien, die verschiedene Vorteile bieten.

Überall gut ankommen

Ob zur Arbeit oder zum Einkaufen – die vollelektrischen Fahrzeuge von BMW bringen Sie problemlos an Ihr Ziel. Die BMW Plug-in-Hybride vereinen das Beste aus zwei Welten:

Sie bieten einen effizienten Benzinmotor kombiniert mit einem agilen Elektroantrieb.

Um das Aufladen so komfortabel wie möglich zu gestalten, arbeitet BMW schon seit vielen Jahren konsequent am Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland und Europa. Auch bei uns im Autohaus Schweitzer gibt es seit fast zwei Jahren eine öffentliche Ladesäule.

Elektromobilitätstage

Besuchen Sie das BMW Autohaus Schweitzer und finden Sie heraus, wie gut die Elektromobilität von BMW in Ihren Alltag passt. Unser freundliches Beratungsteam nutzt seine langjährige Erfahrung und beantwortet gerne Ihre Fragen zu allen Themen rund um die Elektromobilität.

Umweltbonus

Der Umweltbonus, der teils von der BMW AG und teils von der BAFA gewährt wird, erleichtert jetzt den Einstieg in die Elektromobilität. Zusätzlich gewährt Ihnen das Autohaus Schweitzer noch einen individuellen Händlerrabatt.

Bei batterieelektrischen Fahrzeugen, wie dem BMW i3, BMW i3s, oder MINI Cooper SE erhalten Sie eine Förderung von 9.480 Euro.

Ähnlich verhält es sich bei den Plug-In-Hybridfahrzeugen von BMW: 7.110 Euro gibt es für die Modelle BMW 225xe, BMW X1 xDrive 25e, MINI Cooper SE Countryman. Bei den Modellen BMW 330e, BMW 330e Touring, BMW 530e (jeweils mit oder ohne Allrad), BMW X3 xDrive 30e beträgt die Förderung 5.925 Euro.

In der Modellbezeichnung lässt sich leicht die jeweilige Antriebsart ablesen: Wenn vor der Modellbezeichnung ein „i“ steht, ist das Fahrzeug batterieelektrisch! „e“ steht für Plug-In-Hybrid.

BMW Umweltprämie

Für alle Halter von BMW und MINI Dieselfahrzeugen mit der Abgasnorm Euro 5 und Euro 4, die ihr Fahrzeug beim BMW Autohaus Schweitzer in Zahlung geben, gibt es seit 1. März wieder die BMW Umweltprämie in Höhe von 3.000 EUR beim Erwerb eines BMW Neuwagens bzw. in Höhe von 2.000 EUR beim Erwerb eines BMW Vorführwagens oder BMW Jungen Gebrauchten, wenn das erworbene Fahrzeug einen CO2-Wert von max. 140 g/km (kombiniert) gem. NEFZ (korreliert) hat. Die BMW Umweltprämie gilt zusätzlich zu anderen bestehenden staatlichen Kaufanreizen, wie beispielsweise dem aktuell in Deutschland angebotenen Umweltbonus. So sparen Käufer eines neuen BMW i3 insgesamt bis zu 12.480 EUR, bei Erwerb eines neuen BMW Plug-in-Hybrid insgesamt bis zu 10.110 EUR. Und dann gibt es noch den individuellen Händlerrabatt dazu!

Vergünstigte Dienstwagenbesteuerung – jetzt für alle elektrifizierten BMW

Jetzt können Sie sogar noch sparsamer unterwegs sein – mit der neuen Regelung zur vergünstigten Dienstwagenbesteuerung für elektrifizierte Fahrzeuge. Mit einem BMW Plug-in-Hybrid- Modell oder einem BMW i Modell als Dienstwagen, den Sie überwiegend beruflich nutzen oder vom Arbeitgeber gestellt bekommen, profitieren Sie unmittelbar:

Der Bruttolistenpreis als Bemessungsgrundlage zur Ermittlung des geldwerten Vorteils im Rahmen der pauschalen 1 %-Regelung für Privatnutzung wird halbiert (0,5 % -Regelung). Dies gilt für die pauschale 1 % Regelung für die Privatnutzung, bei Fahrten zwischen Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte (0,03 % je Entfernungskilometer) sowie bei Familienfahrten.

Bei Fragen zur Förderung helfen wir Ihnen gerne weiter. Die aktuellen Vorteile erhalten Sie für alle BMW i Modelle sowie auch für alle BMW Plug-in- Hybrid- Modelle. Dank der vielfältigen Auswahl an elektrifizierten BMW Fahrzeugen gibt es für jede Anforderung das passende Modell. Elektrisieren Sie jetzt Ihren Alltag und erleben Sie selbst die Faszination der Elektromobilität.

Die wachsende Ladeinfrastruktur und die absolute Alltagstauglichkeit machen diese Modelle jetzt noch attraktiver. Das gesamte Team vom Autohaus Schweitzer freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Kontakt-Info

Telefon: 0 84 31/67 46 0

E-Mail: bmw.info@bmw-schweitzer.de

BMW Umweltprämie

Förderung EUR 3.000 bei Kauf eines Neuwagens

Förderung EUR 2.000 bei Kauf eines Vorführwagens oder Jungen Gebrauchten

Bei gleichzeitiger Inzahlunggabe eines BMW/MINI Diesel EURO 4 / 5.

Umweltbonus

Plug-In-Hybride:

Förderung EUR 7.110:



BMW 225xe Active Tourer

BMW X1 xDrive 225e

BMW X2 xDrive 225e

MINI Cooper SECountryman

Förderung EUR 5.925:

BMW 330e

BMW 330e xDrive

BMW 330e Touring

BMW 330e xDrive Touring

BMW 530e

BMW 530e xDrive

BMW X3 xDrive 30e

Batterieelektrisch:

Förderung EUR 9.480:

BMW i3

BMW i3s

BMW iX3

MINI Cooper SE