Extremsituation

Menschen in schweren psychischen Krisen helfen

Psychotisch kranke Menschen können laut Experten in Krisen unter außerordentlichen Ängsten leiden oder den Kontakt zur Realität verlieren.

Sie sind in einen Ausnahmezustand. Wer Menschen in psychischen Notlagen erlebt, weiß oft nicht, wie man reagieren soll. Klar ist: Helfen ist wichtig. Aber ohne sich in Gefahr zu bringen.