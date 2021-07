Den Körper im Sommer unterstützen

Im Sommer möchte sich jeder von seiner besten Seite zeigen - dazu zählt nicht nur körperliche Attraktivität, sondern auch psychische Ausgeglichenheit.

Der Sommer tut einfach gut: Wir sprühen vor Energie, warme Sonnenstrahlen auf der Haut verwöhnen die Seele. Die Möglichkeit, sich draußen mit Freunden zu treffen und etwas zu unternehmen – gerade nach dem langen „Corona-Hausarrest“ – gibt uns endlich wieder ein Gefühl von Freiheit. Zusätzlich können wir unseren Körper dabei unterstützen, diese Zeit zu nutzen.

Gerade wer draußen sportlich aktiv ist, sollte darauf achten, dass ihm keine Mineralstoffe fehlen. Allen voran sind Magnesium und Kalium etwa wichtig zur Aufrechterhaltung der Muskelfunktion und für die Herzgesundheit. Sie können ganz einfach über Nahrungsergänzungen zugeführt werden. Die Einnahme in Pulverform und ohne Flüssigkeit ist etwa praktisch für unterwegs.

Pflanzliche Hilfe bei Rastlosigkeit

Wenn es lange hell ist, fühlen sich manche Menschen rastlos und durch zu wenig Schlaf aufgekratzt und nicht ausreichend erholt. Hier kann die Homöopathie unterstützend wirken. In der Apotheke sind verschiedene Komplexmittel erhältlich, die zu innerer Ruhe verhelfen.

Foto: Rawf8, stock.adobe.com

Auch in der Pflanzenmedizin finden sich bewährte Mittel für mehr Ausgeglichenheit. Die Wirkstoffe aus beispielsweise Baldrian, Passionsblume oder Lavendel gibt es in Tablettenform. Die Apotheker vor Ort beraten hier gerne.

Flüssigkeitsboost für die Haut

Bei warmen Temperaturen haben nicht nur wir selbst, sondern auch unsere Haut Durst. Durch die Sonne und Chlorwasser im Freibad trocknet sie schnell aus. Leider merken wir das oft erst, wenn sie spannt und schuppt. Dann gilt es: Wasserspeicher auffüllen. Spezielle Cremes mit „Hydrobooster“ sind hier eine gute Wahl.

Pure Entspannung für die Haut: Die Kosmetikerin trägt ein Feuchtigkeitsserum im Gesicht der Kundin auf. Foto: Robert Przybysz, stock.adobe.com

Am besten lässt man es jedoch erst gar nicht so weit kommen und beugt mit regelmäßigen Pflegeanwendungen vor. Ein Besuch im Kosmetikstudio ist wie ein Kurzurlaub für Haut und Seele. So kommt man schön und gesund durch diese wunderbare Jahreszeit.