Rezept für Zucchiniröllchen mit Serranoschinken

Bei Food-Bloggerin Doreen Hassek gehören kleine gefüllte Zucchiniröllchen zu jedem Grillabend dazu. Doch neu ist, dass die Hobbygärtnerin die Zucchini jetzt auch selbst von ihrem Hochbeet erntet.

In diesem Jahr will ich es wissen! Der Garten wurde auf Links gedreht, mein Mann musste mir wunderschöne Hochbeete bauen und ich bin unter die Gemüsegärtner gegangen. Yes! Das ist ja so spannend, dem eigenen Gemüse beim Wachsen zuzusehen. Jeden Morgen, wenn ich die Beete inspiziere, kommt es mir vor, als hätte sich über Nacht wieder richtig was getan. Ich bin ja so gespannt und so ungeduldig.

Natürlich sind auch Zucchinipflanzen dabei und ich rechne mit einer reichlichen Ernte! Das würde mir ausgesprochen entgegenkommen, denn Zucchiniröllchen sind der absolute Klassiker bei uns und dürfen an keinem Grillabend fehlen. Man braucht ein wenig Fingerfertigkeit, aber die Arbeit lohnt sich allemal!

Zutaten für 24 Röllchen:

3 große Zucchini, 24 Scheiben Serranoschinken, 2 Becher Ziegenfrischkäse, 24 Zahnstocher

Zubereitung:

1. Die Zucchini beispielsweise mithilfe eines Allesschneiders oder einer Brotmaschine längs in dünne Scheiben schneiden (ca. 2 mm).

2. Eine Zucchinischeibe auf eine Schinkenscheibe legen, mit Ziegenfrischkäse bestreichen und einrollen. Mit einem Zahnstocher feststecken.

3. Die Röllchen goldbraun grillen und genießen. Guten Appetit und Feuer frei!

Mehr Rezepte auch unter: https://hauptstadtkueche.blogspot.com

