Gesunder Gang – frohe Füße

Die Stefan Müller Orthopädie-Schuhtechnik feiert Neueröffnung nach Umbau. Die Fuß- und Beingesundheit steht bei dem Familienbetrieb im Vordergrund.

Von Roxana Hartl

Unsere Füße und Beine leisten jeden Tag grandiose Arbeit. Die ersten Schritte des Kindes sind ein emotionaler Höhepunkt für viele Eltern – und von da an sind die unteren Extremitäten quasi ständig in Aktion. Kommt es jedoch im Laufe des Lebens zur Fehlbelastung oder -stellung, sollte man schnell einen Fachmann aufsuchen. Seit fast zehn Jahren findet man bei Stefan Müller Orthopädie-Schuhtechnik in Gersthofen hierfür die richtigen Ansprechpartner. Nun begrüßt das Team seine Kunden in neu gestalteten Räumlichkeiten.

Bereits 2005 wurde der gesundheitsorientierte Familienbetrieb in Aichach gegründet, fünf Jahre später folgte die Eröffnung der Gersthofer Zweigstelle. Hier sorgen Carmen Geisler (Meisterin der Orthopädietechnik) sowie Markus Schweitzer, Anna Benner und Niklas Linder (Gesellen der Orthopädietechnik) dafür, dass sich ihre Kunden gerne und ohne Beschwerden bewegen.

Für jeden Fuß das Richtige

Das fängt schon bei sehr jungen Kunden an: Einlagen für den Kinderfuß gehören ebenso zum breitgefächerten Repertoire der Firma wie Bequemschuhe, Reparaturen, Bandagen und vieles mehr. „Wir verstehen uns als modernen Dienstleister rund um Fuß und Schuh“, erklärt Geschäftsführer Stefan Müller. Dazu zählt auch eine moderne Umgebung. So verbindet man bei den Gersthofer Fachleuten in der hauseigenen Werkstatt das traditionelle Handwerk mit aktuellster Technik.

Es wird etwa neben einer 2D- auch eine 3D-Vermessungstechnik angeboten. Millimetergenau überprüft ein Gerät den Fuß auf Druckbelastung und -verteilung. Die Mitarbeiter können den Kunden anschließend mit einer optimalen Sonderanfertigung versorgen. Regelmäßige Weiterbildungen, ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Lieferanten sowie eine enge Zusammenarbeit mit Ärzten garantieren zudem, dass man bei der Orthopädie-Schuhtechnik Müller immer auf dem neuesten Stand der Dinge ist.

Und nicht nur das: Nach einem zweiwöchigen Umbau erstrahlt der gesamte Betrieb von der Außenfassade bis zum Sprechzimmer in neuem Glanz. Das möchte natürlich gebührend gefeiert werden – am Freitag, 18. Oktober, lädt Stefan Müller nach Gersthofen ein.

Dort kann man sich bei Sekt und Häppchen über die neuesten Entwicklungen der Orthopädie informieren oder auch einfach das freundliche Ambiente des Geschäfts genießen. Ein besonderes Highlight kommt noch obendrauf: Auf alle Schuhe gibt es an diesem Tag zehn Prozent Rabatt. Vorbeikommen lohnt sich also auf jeden Fall.

www.ortho-mueller.de

Adresse und Kontakt

Donauwörther Straße 11a

86368 Gersthofen

Telefon: (0821)491338

E-Mail: info@ortho-mueller.de