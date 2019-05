Gesundheit: Alufolie ist beim Grillen tabu

Frisch vom Acker

Mit Feldsalat die Lust auf Herzhaftes stillen

Feldsalat hat im Winter Saison und versorgt den Körper mit Vitalstoffen. Und zwar nicht nur als Salat mit Dressing. So zart "Rapunzels" Blätter sind, so kräftig sind sie auch im Geschmack – und so gut eignen sie sich als Zutat für deftige Gerichte.