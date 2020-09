Anzeige

Gesundheit: Healty-Herbst

Die Tage werden wieder kälter. Um gesund durch die kühle Zeit zu kommen, muss man Sport, Ernährung und Auszeiten kombinieren.

Von Carina Sirch

Langsam merkt man, dass die Tage wieder kürzer werden. Noch schenkt uns die Sonne Wärme, doch bereits abends werden die Temperaturen kühler. Gerade diese Zeit ist dafür bekannt, dass man sich schnell eine Erkältung einfängt. Doch dagegen kann man etwas tun.

Sport gehört zu den wichtigsten Dingen, die man für seinen Körper tun kann. Das Herz-Kreislauf-System wird angekurbelt, man stärkt sein Immunsystem und beugt somit vielen Krankheiten vor. Rund 30 Minuten intensive Belastung und das mindestens drei Mal in der Woche reicht aus, um vorzusorgen.

Dabei haben die unterschiedlichen Sportarten ihre ganz eigene Wirkung: Zum Beispiel stärkt Ausdauertraining das Herz. Der Herzmuskel wird durch die Fitnesseinheit trainiert, kann mehr Blut in den Körper pumpen und muss somit weniger schnell schlagen. Diese Wirkung erzielt man durch regelmäßiges Ausdauertraining.

Beim Krafttraining, Wandern, Walken aber auch Joggen werden unter anderem die Knochen gestärkt und angeregt, neue Knochensubstanz zu bilden. Gerade im Alter wird die Knochendichte immer geringer – gerade deshalb ist ein richtiges Training besonders wichtig.

Aufpassen muss man jedoch, dass man sich nicht zu sehr belastet. Deshalb ist es ratsam, sich beim Arzt und entsprechenden Fachkräften beispielsweise in einem Fitnessstudio zu informieren.

Sport: Gesund sein, gesund bleiben

Neben Sport gehört eine gesunde Ernährung zu einem fitten Körper. Abwechslung ist dabei das A und O – denn wird der Verzicht zu groß, kann es zu Mangelerscheinungen kommen. Bei Obst und Gemüse gilt die Faustformel „Fünf am Tag“, was heißt: Drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst pro Tag zu sich zu nehmen. Gesunde Ballaststoffe findet man in Hülsenfrüchten, bei Getreideprodukten sollte man zur Vollkornvariante greifen und Fisch und Fleisch gönnt man sich am besten in Maßen und nicht Massen. Übrigens besitzen zahlreiche Kräuter und Gewürze heilende Wirkung. So ist das im Kurkuma enthaltene Curcumin entzündungshemmend und gut für die Verdauung.

Happy Hair – happy me

Doch zu einem gesunden Wohlbefindsein gehört noch mehr. Wenn man sich äußerlich wohl- fühlt, ist auch das Innere glücklich. Deshalb sollte man bewusste Auszeiten in seinen Alltag einplanen. Häufig sind die Wochen stressig und man findet kaum noch zur Ruhe. Um sich selbst mal etwas zu gönnen, kann man sich beispielsweise beim Friseur verwöhnen lassen. Aber auch einen ganzen Wohlfühltag mit Besuch in einer Sauna oder Salzgrotte wirken Wunder.

Um das Verwöhnprogramm mit nach Hause zu nehmen, kann man sich auch eine pflegende Hautcreme besorgen und jede Woche mindestens eine Stunde Auszeit für sich selbst einplanen. Zusätzlich zu den Wellness-Angeboten kann man auch am Geist arbeiten. Durch Progressive Muskelentspannung, Autogenes Training oder Yoga kann der Kopf freigemacht werden. Wenn man sich das erste Mal damit befasst, sollte man sich zunächst an einen Experten wenden, um sich in die Thematik einführen zu lassen. Zum Schluss bleibt nur zu sagen: „Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie mal wieder etwas nur für sich.“