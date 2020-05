Anzeige

Gut schlafen mit der richtigen Bettdecke

Experten empfehlen für einen guten und entspannten Schlaf individuelle Lösungen bei Bettdecken. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Jeder Mensch ist anders. Diese banale Erkenntnis macht auch im Hinblick auf den Schlaf keine Ausnahme. Während der eine Schläfer leicht friert, kommt der andere schnell ins Schwitzen. Mancher klagt über kalte Füße und ein weiterer über Temperaturwechsel.

Tatsache ist: Wärmeempfinden, Transpiration, Bewegungsdrang, elektromagnetische Empfindlichkeit und Allergien sowie selbstverständlich auch das Kuschelbedürfnis – all dies ist individuell höchst unterschiedlich ausgeprägt.

Vielzahl von Füllungen: Richtige Bettdecke finden

Schlafforscher empfehlen deshalb, sich vor dem Kauf einer neuen Bettdecke individuell vom Fachmann beraten zu lassen. Schließlich gibt es eine Vielzahl von Füllungen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Die Auswahl reicht von Federn und Daunen über Naturfasern wie Kamelhaar, Kaschmir oder Schafschurwolle bis zu Funktionsfasern, wie das von der Sportbekleidung bekannte Outlast.

Wer deshalb beim Kauf besonders sicher gehen will, kann sich seine Zudecke im Bettenfachhandel nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen füllen lassen. Dabei sucht man sich im Vorfeld aus verschiedenen Qualitäten die am besten geeignete Federn- oder Daunensorte aus und lässt sie dann vom Bettenhändler in einen passenden Bezug füllen. Mehr Individualität geht nicht! spp-o