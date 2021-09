Heiß und kalt

ANZEIGE

Abhärtung für Körper: Nicht in Temperaturkomfortzone bleiben

Mehr als nur Entspannung: Die Hitze in der Sauna trainiert den Körper und macht ihn anpassungsfähiger.

Kalt abduschen am Morgen oder in der Sauna schwitzen: Das soll den Körper widerstandsfähiger gegen Infekte machen. Ist da was dran?