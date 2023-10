Hörakustikfachgeschäft feiert Jubiläum – Einladung zum Tag der offenen Tür

Vorträge, Beratung, kostenlose Hörtests, Häppchen, Sekt und Saft: Das Hörstudio Burgau nutzt Jubiläumfeier am 1. Dezember, um zu den neuesten Trends der Hörakustik zu informieren.

Bei Fragen rund ums Hören findet man in der Stadtstraße 41 in Burgau die richtigen Ansprechpartner. Im Hörstudio Burgau setzen sich Inhaberin und Hörakustik-Meisterin Charlotte Malterer und ihr engagiertes Team seit 15 Jahren dafür ein, dass die Freude am Hören erhalten, verbessert oder sogar wiederhergestellt wird. Dabei steht für sie der Kunde mit seinen individuellen Wünschen und Bedürfnissen immer im Mittelpunkt. Mit fundiertem Know-how, hochwertiger Technik und viel Einfühlungsvermögen sorgen sie für passgenaue Lösungen – für besseres Hören in Burgau, Günzburg und der Region.

Das Hören mit dem Hörstudio Burgau neu entdecken

Für Chefin Charlotte Malterer ist ihre Arbeit eine Herzensangelegenheit, denn in der Hörakustik geht es um viel mehr als Know-how. Empathie und vor allem viel Zeit ist nötig, um den unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden.

Was das Hörstudio Burgau einmalig macht und wie es sich in den letzten 15 Jahren verändert hat, beantwortet Charlotte Malterer im Interview:

Frau Malterer, was ist das Besondere am Hörstudio Burgau?

Charlotte Malterer: Es gibt mehrere Dinge, die uns auszeichnen. Drei Hörakustik-Meister gehören mit ihrem Know-how zu unserem Team, dazu bieten wir Pädakustik an, also Hörgeräte für Kinder, und den Service für Menschen, die Hörimplantate tragen. Das ist schon ziemlich einmalig in der Region.

Was ist das Wichtigste für Ihre Kunden?

Charlotte Malterer: Wir haben wirklich großartige Kunden, die unsere Kompetenz sehr schätzen. Viele geben uns die Rückmeldung, dass auch die Atmosphäre bei uns besonders ist. Wir als Team spüren das gegenseitige Vertrauen. Unsere Kunden können sicher sein, dass sie bei uns immer die beste Hörlösung bekommen.

Was ist Ihnen als Gründerin und Inhaberin wichtig?

Charlotte Malterer: Auf jeden Fall die Qualität. Wir nehmen uns Zeit für unsere Kunden und arbeiten immer ganz individuell – was wir anbieten, soll einhundertprozentig zum jeweiligen Kunden passen. Das Hörstudio Burgau steht aber auch für Ehrlichkeit, Transparenz und Fairness. Das ist mir persönlich ein echtes Anliegen.

Wie hat sich die Hörakustik in den letzten 15 Jahren verändert?

Charlotte Malterer: Da ist so viel passiert! Hörgeräte sind heute Mini-Computer. Es ist für jeden etwas dabei. Es gibt Hörgeräte, die verschwinden ganz oder teilweise im Ohr. Manche Hörgeräte kann man wie In-Ear-Kopfhörer nutzen und über sie telefonieren oder Musik streamen. Viele Hörsysteme kann man selbst per App steuern. Und das ist noch längst nicht alles.

Was bedeutet das für Menschen, die ein Hörproblem haben?

Charlotte Malterer: Dass es sich lohnt, sich bei uns beraten zu lassen. Denn es gibt für jeden eine wirklich gute Lösung. Egal, ob man berufstätige ist, sportlich aktiv, in Gruppen unterwegs ist oder Kultur liebt: Es gibt für jeden das passende Hörsystem.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Charlotte Malterer: Ich bin ja schon fast wunschlos glücklich! (lacht) Aber wenn Sie mich so fragen: Wir haben in Deutschland so viele Menschen, die nicht gut hören. Auch hier bei uns in der Region. Ich würde mir wünschen, dass sie die Möglichkeiten der Hörakustik einfach mal ausprobieren. Damit können sie aktiv ihre Lebensqualität verbessern! Und das ist schließlich der Grund, warum ich Hörakustikerin geworden bin: damit Menschen wieder mehr Spaß am Leben haben. Weil sie wieder daran teilhaben können. Ich lade alle ins Hörstudio Burgau ein. Um mit uns das Hören wieder neu zu entdecken.

Die neuesten Trends der Hörakustik

Das 15-jährige Jubiläum feiert das Hörstudio Burgau am Freitag, 1. Dezember, von 9 bis 16 Uhr. Bei leckeren Häppchen, Sekt und Saft können sich Interessierte zu den neuesten Trends der Hörakustik informieren. Fachvorträge, kostenlose Hörtests und Beratungen runden das Angebot ab.

Programmpunkte:

von 9 bis 10.30 Uhr: Integrated Xperience : Das kann die neue Technik von Signia

: Das kann die neue Technik von Signia von 10.30 bis 12 Uhr: Cochlea-Implantate von Med-El: Ein Implantatträger erzählt

von Med-El: Ein Implantatträger erzählt von 14 bis 16 Uhr: Moderne Hörsysteme von Starkey direkt am Klangkopf ausprobieren

Die Profis für gutes Hören sind am 1. Dezember den ganzen Tag für Besucherinnen und Besucher in der Markgrafenstadt vor Ort, um mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und ihrer ganzen Kompetenz professionellen Service zu leisten.

