Kinderärzte raten

ANZEIGE

Bei Kinder-Impfungen auf EMA und Stiko-Empfehlung warten

In den USA wird derzeit eine Zulassung des Impfstoffs von Pfizer/Biontech für Kinder und Jugendliche geprüft.

Für Kinder unter zwölf Jahren ist in europäischen und vielen anderen Ländern bislang kein Corona-Impfstoff zugelassen. In den USA könnte sich das nun ändern - geprüft wurden dort Daten zum Biontech/Pfizer-Impfstoff. Und in Deutschland?