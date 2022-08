Laufen am Lech

Der 15. HARDY’S Stadtlauf findet am 3. Oktober in Landsberg am Lech statt. Erfahren Sie hier mehr über das Landsberger Event für Groß und Klein.

Sportbegeisterte, Freunde und Familien dürfen sich freuen - unter dem Motto „Menschen zu gesundheitsorientierter Bewegung motivieren“, findet am Montag, 3. Oktober 2022 der 15. HARDY`S Stadtlauf in Landsberg am Lech statt. Neben einem Halbmarathon, 10- und 5-Kilometer-Lauf stehen außerdem ein Jugend- und Kinderlauf sowie eine Nordic Walking Disziplin auf dem Programm. Start und Ziel der Läufe ist auf dem Hauptplatz in der Stadtmitte von Landsberg. Beginn der Läufe ist ab 11 Uhr, die Siegerehrungen finden ab 13 Uhr statt. Die Strecke des 15. Landsberger Stadtlaufs führt durch die Altstadtkulisse, am Lech entlang und am englischen Garten zurück zum Hauptplatz. Der Rundkurs hat eine Länge von 5 Kilometern. Die Teilnehmer der 10 Kilometer Distanzen haben diese zweimal zu absolvieren. Die Halbmarathonstrecke besteht aus vier Runden. Mehr als fünf Teilnehmer derselben Distanz können sich als Team melden (Angabe gleicher Teamname). Sollten sechs oder mehrere Personen für ein Team starten, so werden die fünf Bestzeiten addiert. Der Teamlauf ist bei 5, 10 Kilometern und Halbmarathon möglich!

Landsberger Event für die ganze Familie

Zuschauer sind beim Stadtlauf herzlich willkommen und dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, der Eintritt ist frei. Unter anderem zeigen die Landsberger Cheerleader in einer Showeinlage ihr Können, Top FM DJs unterhalten mit coolem Sound und Live-Moderation begleitet den Lauf. Und mit einer Kinderhüpfburg und Kinderschminken kommt bei kleinen Zuschauern garantiert keine Langeweile auf. Leckeres, wie Bowls, Sandwiches, Kaffee & Kuchen, Smoothies und kühle Getränke, gibt es den ganzen Tag über von Dailys Juice Bar & Kitchen, dem Healthy Food Restaurant aus Fürstenfeldbruck.

Foto: HARDY’S

HARDY’S unterstützt alle Teilnehmer

Neben echten Spitzenleistungen stehen vor allem die Freude an der gesunden Bewegung und der Spaß im Mittelpunkt. Deshalb ist der Landsberger Stadtlauf eine Veranstaltung für alle Alters- und Leistungsklassen. Aber egal, ob für Spitzen oder Freizeitsportler – die richtige Vorbereitung ist entscheidend. Die Veranstalter von HARDY`S Freizeit, Sport & Event GmbH unterstützen die Teilnehmer gerne beim Trainieren für dieses tolle Event.

Mehr hierzu und alle Infos zum Stadtlauf finden Sie hier!



Startzeiten und Streckenlänge

11.00 Uhr: Kinderlauf 800 Meter

11.30 Uhr: Jugendlauf 2000 Meter

12.00 Uhr: Hauptläufe 5 Kilometer/10 Kilometer/Halbmarathon

Siegerehrung

13.00 Uhr: Siegerehrung Kinder- und Jugendlauf (1. bis 3. Platz nach Altersklassenwertung)

14.00 Uhr: Siegerehrung 5 Kilometer (1. bis 3. Platz + Teamwertung)

14.30 Uhr: Siegerehrung 10 Kilometer (1. bis 3. Platz + Teamwertung)

15.00 Uhr: Siegerehrung Halbmarathon (1. bis 3. Platz + Teamwertung)

Anmeldung