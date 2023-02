Mit kleinen Schritten ans große Ziel:Die Akutgeriatrie des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen

Gerade im hohen Alter sind Verletzungen eine langwierige Angelegenheit. Auf der Station Akutgeriatrie im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen finden Patient:innen die Hilfe von erfahrenen Ärzt:innen und Pfelgefachkräften wie Julia Ratz. Sie gibt im Interview einen Einblick in den Berufsalltag.

6:00 Uhr am Morgen: Auf der Station der Akutgeriatrie des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen findet die Übergabe der Nacht- an die Frühschicht statt. Eine gute Koordination und ein reger Austausch zwischen den Fachabteilungen garantieren das Wohl der älteren Patient:innen. Berufsgruppen wie Physiotherapeut:in, Logopäd:in oder Neuropsycholog:in arbeiten Hand in Hand mit dem Pflegepersonal. Denn hier in der Akutgeriatrie leiden Betroffene oftmals nicht nur unter einem einzigen Krankheitsbild, sondern auch unter Nebenerkrankungen. Auf die müssen Ärzt:innen und Krankenschwestern wie Julia Ratz gleichfalls achten. Sie hat 2018 ihre Ausbildung im Haus abgeschlossen und ist im Anschluss dort geblieben: „Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil ich gerne mit Patient:innen arbeite und deren Leben positiv bereichern möchte.“

Nach dem Aufenthalt ist vor der Nachsorge

Freude und Hoffnung schenken, spielt vor allem in der Akutgeriatrie des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen eine Rolle. Schließlich werden die Menschen über einen längeren Zeitraum und in verschiedenen Lebenslagen betreut. Auch nach einem stationären Aufenthalt geht die Pflege weiter. Wird eine Reha benötigt? Ist die häusliche Versorgung gewährleistet und müssen Hilfsmittel bereitgestellt werden? Auf die entsprechende Nachsorge wird in der Klinik viel Wert gelegt. Aber bevor der endgültige Entlassungstermin ansteht, versorgt Ratz bis zu 10 Patient:innen täglich. Dabei ist sie nicht alleine, sondern hat eine:n Krankenpflegehelfer:in bei sich.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Jeden Morgen um 8:00 Uhr findet mit dem Chefarzt die Besprechung fürs Aufnahmemanagement statt. Dort wird festgelegt, wer entlassen und neu aufgenommen wird. Besonders im Fokus steht aber, ob die Pflege auch die Patient:innenbelegung auf Station stemmen kann. „Wir sind ein großes Team und arbeiten eng zusammen, wenn aufgrund von Personalausfällen einmal Not am Mann ist. Auch von den Physiotherapeut:innen und den Arzthelfer:innen erhalten wir bei der Pflege Unterstützung. Daher verzeichnen wir bei uns keine großen Ausfälle und Mängel, die uns bei der Arbeit auf Station der Akutgeriatrie behindern würden“, schildert Ratz.

Um 9:00 Uhr geht es dann weiter mit der geriatrischen Besprechung. Immer mit im Blick sind dabei die Ziele und Fortschritte, welche die Erkrankten in den jeweiligen Fachabteilungen erzielen. Denn auch wenn die Personen nur in kleinen Schritten gesund werden, bringt sie das dem großen Ziel näher, ihre Selbstständigkeit wieder zu erlangen. Da jeder Heilungsprozess individuell ist, sind Teamarbeit und Geduld gefragt.

Akutgeriatrie des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen: Mittelpunkt Mensch

Medikamentenausgabe und die Kontrolle der Vitalzeichen wie etwa Blutdruck sowie Puls gehören zu den täglichen Aufgaben einer Krankenschwester auf der Akutgeriatrie des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen. Anschließend erfolgt die eigentliche Pflegearbeit: Körperpflege, Einkleiden, Wundversorgung und die Zubereitung und Ausgabe der Mahlzeiten. Das Besondere in der Akutgeriatrie: die Patient:innen werden bei diesen Tätigkeiten angeleitet und unterstützt während in der klassischen Pflege Körperpflege und Essenseingabe von der Pflegekraft übernommen wird. So trainieren die betagten Menschen die dafür notwendigen Fähigkeiten, um später im häuslichen Umfeld wieder alleine zurecht zu kommen. „Es ist schön zu sehen, welche Vorteile wir durch unsere Arbeit im Leben des Gegenübers bewirken. Ich führe nicht nur Erkrankte zurück ins Leben, sondern erhalte auch großes Lob von ihnen und ihren Angehörigen“, resümiert Ratz.

Auch innerhalb der Belegschaft bringen sich die Kolleg:innen Wertschätzung und Rückhalt entgegen. Bei Problemen gibt es immer eine:n Ansprechpartner:in mit einem offenen Ohr. Mitarbeitende kommen in den Genuss von kostenlosen Getränken und Obst in der Cafeteria. Auch ein tägliches gemeinsames Frühstück auf Station sorgt für einen guten Zusammenhalt. So fühlen sich alle Mitglieder gut aufgehoben. Und wer noch tiefer in die Materie einsteigen möchte, profitiert von zahlreichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Beruf mit Aufstiegsschancen

Um 14:15 ist schließlich der Frühdienst für die Mitarbeitenden der Akutgeriatrie des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen nach einem aufregenden Tag beendet. „Ich habe es nie bereut, die Ausbildung als Krankenschwester in diesem Haus absolviert zu haben. Mein Arbeitgeber hat mir anschließend zügig die Weiterbildung zur Fachkraft für Geriatrie ermöglicht. Auf meinem Weg habe ich von allen Seiten große Unterstützung erfahren und bin sehr glücklich mit meiner bisherigen Karriere“, sagt Ratz.