Mögliche Impf-Nebenwirkungen online oder in Apotheke melden

Die Impfungen gegen Covid-19 sind in Deutschland flächendeckend angelaufen - unter anderem mit dem Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer.

Die Impfungen gegen Covid-19 sind der größte Hoffnungsschimmer in der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Nebenwirkungen nach dem Piks sind jedoch möglich - vor allem ungewöhnliche sollte man mitteilen.

Berlin (dpa/tmn) – Auch wenn sie vor der Zulassung umfassend geprüft wurden: Bei Covid-19-Impfstoffen sei, wie bei jedem neu zugelassenen Arzneimittel, nicht auszuschließen, dass es seltene und noch nicht bekannte Nebenwirkungen gibt, erläutert die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). Sie weist darauf hin, dass Geimpfte Nebenwirkungen melden können - und dies auch sollten.

Das gilt vor allem dann, wenn es sich um ungewöhnliche Körperreaktionen handle. Anlaufstelle kann hier die Apotheke am Ort sein. Wer einen Internetzugang besitzt, kann seine Beobachtungen aber auch direkt dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) melden, welches in Deutschland für die Überwachung von Impfstoffen verantwortlich ist. Das geht entweder über die vom PEI angebotene App "SafeVac 2.0" oder im Internetbrowser unter der Adresse nebenwirkungen.bund.de.

Über bekannte Nebenwirkungen wird aufgeklärt

Über die schon bekannten möglichen Nebenwirkungen der Impfstoffe werden Patienten nach Angaben der Apothekerverbände bei der Impfung aufgeklärt. Dazu zählten lokale Reaktionen an der Impfstelle im Arm. Diese dauerten in der Regel maximal drei Tage an. Kopfschmerzen oder Abgeschlagenheit seien ebenfalls nicht ungewöhnlich.

ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening betont zugleich: "Die zugelassenen Impfstoffe sind umfassend geprüft und unsere schlagkräftigste Waffe im Kampf gegen die Pandemie. Apothekerinnen und Apotheker befürworten deshalb die Corona-Impfung und beraten ihre Patienten entsprechend." Man könne aber nicht ausschließen, dass es seltene und noch nicht bekannte Nebenwirkungen gebe. "Wie bei jedem neu zugelassenen Arzneimittel müssen wir die Verträglichkeit deshalb genau beobachten und auch offen über Ungewissheiten sprechen."

App "SafeVac" bei Google Play

App "SafeVac" im App Store

Nebenwirkungen.bund.de