"Much moor" Gesundheit im Chiemsee-Alpenland

Im oberbayerischen Chiemsee-Alpenland fällt es besonders leicht, sich Zeit für die eigene Gesundheit zu nehmen.

Natürliche Heilmittel, geballte medizinische Kompetenz und Entspannungstermine beim Alpakawandern, in der Hausbootsauna oder in einer Moorpackung helfen beim Gesundbleiben und Gesundwerden.

„Wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, muss sich später viel Zeit für seine Krankheit nehmen.“ Dieses Zitat von Sebastian Kneipp (1821-1897) hat auch heutzutage noch Gültigkeit. Um die Gesundheit dauerhaft zu stärken, zu erhalten oder wiederherzustellen, reichen ein paar Einzelanwendungen an einem verlängerten Wochenende meist nicht aus. Deswegen bieten die rund 35 Fach- und Rehakliniken, Gesundheitszentren und Thermen in Bad Aibling, Bad Endorf und Bad Feilnbach spezielle Programme für eine längere gesundheitsorientierte Auszeit. Neben Anwendungen mit den regionalen Heilmitteln Moor, Thermalwasser und Jod-Sole beinhalten diese auch Check-Ups, Coachings und spezielle Bewegungs- und Entspannungskurse. Hier gibt es alle Informationen rund um das Bädertrio und zu den Gesundheitsprogrammen.

Heilsame Tiefenwärme

Die quirlige Kurstadt Bad Aibling bietet Tiefenwärme für den beanspruchten Bewegungsapparat und die gestresste Psyche. In den verschiedenen, sieben Tage bis drei Wochen umfassenden Gesundheitsprogrammen werden Heilmittel wie Naturmoor und schwefel-, fluorid- und jodidhaltiges Thermalwasser kombiniert und entfalten dabei eine besonders heilsame und wohltuende Wirkung. In der Sinnes-Kuppel der Bad Aiblinger Therme können sich Erholungssuchende zu Musik treiben lassen, in der Erlebnis-Kuppel Wassergymnastik machen und in der Moorkuppel die schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkung des regionalen Heilmittels genießen. Eine Extraportion Wohlbefinden wartet auch im Hamam und in der Hausbootsauna auf dem Triftbach.

In der Chiemgau-Therme in Bad Endorf wird die Kraft des Wassers fürs Gesundwerden und Gesundbleiben genutzt. Foto: djd/Chiemsee-Alpenland Tourismus/Chiemgau Thermen/Michael Christian Peters

Kraft des Wassers

Von der Kraft des Thermalwassers können Gesundheitsurlauber auch im anerkannten Jod-Thermalsole-Heilbad Bad Endorf profitieren. Wer viel am Schreibtisch sitzt, leidet oft an Nacken- oder Rückenschmerzen. Menschen mit diesen und anderen Beschwerden des Bewegungsapparates, Herz-Kreislauf-Problemen oder Stresssymptomen finden Linderung unter anderem in den Chiemgau Thermen mit Innen- und Außenbecken, Fels Lagune, Strömungskanal und Saunawelt auf zwei Etagen. Gut zu wissen: Bad Endorf, wie auch die anderen Orte des Bädertrios, bieten die als „ambulante Badekur“ bekannte Form des Gesundheitsurlaubs. Die Kosten werden von den gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen der ambulanten Vorsorgeleistung größtenteils übernommen beziehungsweise bezuschusst.

Heilkräftiges Naturmoor ist ein wichtiger Bestandteil der Gesundheitsprogramme im Chiemsee-Alpenland. Foto: djd/Chiemsee-Alpenland Tourismus/AIB Kur/Andreas Jacob

Bewegung im Natur-Heildorf

Unter dem Motto „Much moor“ lässt sich die Wirkung des Naturheilmittels auch in Bad Feilnbach entdecken. Das Natur-Heildorf südwestlich von Rosenheim bietet nicht nur Moorbäder, bei denen frisch angelieferter Badetorf aus den Vorkommen rund um den Wendelstein zum Einsatz kommt. Bei den geführten Moorwanderungen durch die Sterntaler Filze machen Wanderer einen Ausflug in eine wertvolle Naturlandschaft und auch in die Erdgeschichte. Bewegung in der ursprünglichen Natur der Region ist ein bedeutender Baustein gesundheitsorientierter Auszeiten. Alpakawanderungen, Themenwege und Fackelkutschfahrten sorgen zudem für Abwechslung.