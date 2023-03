Neuer Facharzt in der Kardiologischen Praxis Neusäß

Herz-Rhythmus-Störungen, Herzschwäche oder andere Herzkrankheiten sind Fälle für die Spezialisten der Kardiologischen Praxis Neusäß, die seit kurzem von Dr. med. Marc Kottmaier verstärkt wird.

Seit 1999 gibt es die kardiologische Praxis Neusäß, seit 2009 ist sie in den jetzigen Räumen in der Oskar von Miller Straße 2a zu finden.

Gegründet von Dr. med. Ursula Loher-Jones und Dr. med. Peter Oldenbüttel erfolgte nun zum Jahreswechsel eine personelle Änderung. Für Dr. Peter Oldenbüttel, der in den wohlverdienten Ruhestand eintrat, ist nun im Januar Priv.-Doz. Dr. med. Marc Kottmaier in die Praxis gekommen.

Priv.-Doz. Dr. med. Marc Kottmaier ist Herzspezialist

Der versierte Facharzt für Kardiologie kommt aus Augsburg und hat in München an der Ludwig Maximilians und Technischen Universität München studiert. Seine klinische Ausbildung absolvierte Dr. Kottmaier im Klinikum rechts der Isar sowie am Deutschen Herzzentrum München unter anderem in der Abteilung für Elektrophysiologie. Die Promotion erfolgte an der Klinik für Herz– und Gefäßchirurgie des Deutschen Herzzentrums München. Dort habilitierte er auch im Fach Kardiologie über Vorhofflimmern.

Die Schwerpunkte Dr. Marc Kottmeiers

Dr. Kottmaiers klinische Schwerpunkte liegen neben der Diagnostik und Behandlung von Herz-Kreislaufkrankheiten besonders in der Behandlung von Herz-Rhythmus-Störungen und Herzschwäche unter anderem mittels Telemedizin. So haben durch das sogenannte Telemonitoring Patienten mit Herzschwäche weniger Komplikationen und müssen nicht so oft ins Krankenhaus. Auch für Träger eines Herzschrittmachers bringt das Telemonitoring Vorteile.

Bei Herzrhythmusstörungen bietet die Kardiologische Praxis Neusäß eine ausführliche Untersuchung mit modernen diagnostischen Hilfsmitteln an. So können Herzrhythmusstörungen diagnostiziert und dann die passende Therapie eingeleitet werden. Diese reicht von einer medikamentösen Versorgung bis hin zu einer Verödung beziehungsweise Ablation oder Implantation eines Herzschrittmachers.

Weitere Leistungen in der Kardiologischen Praxis Neusäß

In der Praxis werden außerdem Kontrollen und Programmierungen von Herzschrittmachern, Defibrillatoren und Resynchronisation-Systemen (CRT) durchgeführt. Auch alle EKG-Arten, Langzeit-Blutdruck-Messung, Echo- oder Stressechokardiografie, Schluckultraschall sowie Duplexuntersuchungen der Gefäße gehören zu den Leistungen der kardiologischen Gemeinschaftspraxis Neusäß.

Mehr zur Praxis finden Sie hier http://kardiologie-neusaess.de/

Kontakt

Gemeinschaftspraxis

Dr. med. Ursula Loher-Jones

Priv.-Doz. Dr. med. Marc Kottmaier

Oskar-von-Miller-Straße 2a

86356 Neusäß

Telefon (08 21) 20 90 95 0

Telefax (08 21) 20 90 95 1

info@kardiologie-neusaess.de

Sprechzeiten

Montag, Dienstag, Donnerstag 8.30 bis 12.30 und 14 bis 17 Uhr

Mittwoch 8.30 bis 12.30 und 16 bis 19 Uhr

Freitag 8.30 bis 14 Uhr