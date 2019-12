Anzeige

Neuer Look zum Fest

Die Feiertage rücken näher, da möchte man frisurentechnisch nicht zurückstehen.

Deshalb empfiehlt sich davor noch der Gang zum Friseur. Für alle, die sich trauen, hier Tipps vom Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks. Für Sie: der schulterlange Basis-Cut im asymmetrischen avantgardistischen Curly-Style. Für Ihn: ein softer, dynamischer Look mit Locken und Wellen. Für ein natürliches Volumen wird dabei die volle Textur am Oberkopf mit Stylingprodukten in Form gebracht. bim