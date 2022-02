Seniorenheim in Augsburg: Wir stellen zwei Einrichtungen vor!

Korian, ein deutschlandweiter Anbieter für Pflege, betreibt in Augsburg zwei Pflegeheime: das Curanum am Webereck in Pfersee und das Haus Augustahof in Lechhausen.

Plötzlich ein Pflegefall: Die eigene Mutter oder der Vater bauen immer mehr ab – gesundheitlich, psychisch … Sie können nicht mehr alleine leben und benötigen eine fachliche Betreuung. Die Pflegeplätze sind rar und die Wahl einer passenden Einrichtung stellt viele Menschen vor eine Herausforderung.

Korian ist einer der größten privaten Anbieter von Pflege- und Betreuungsdienstleistungen in Deutschland. Das Wohl pflegebedürftiger Menschen steht hier im Vordergrund. Das Leistungsspektrum umfasst deshalb für jede Lebenssituation das passende Modell:

stationäre Pflege,

ambulante Pflege,

betreutes Wohnen,

und vieles mehr.

Korian bietet stationäre Pflege in einem Seniorenheim in Augsburg

Doch wann sollte man was in Anspruch nehmen? „Die Aufnahme in eine stationäre Pflegeeinrichtung ist immer dann nötig, wenn ein pflegebedürftiger Mensch nicht oder nicht mehr im häuslichen Umfeld betreut werden kann. In unseren Einrichtungen kümmern wir uns darum, dass Angehörige optimal versorgt werden“, so die Expertinnen und Experten. Die vollstationäre Pflege heißt in dem Fall: Der oder die Angehörige wohnt in einer der Pflegeeinrichtungen und wird hier dauerhaft pflegerisch versorgt.

Wer Pflege braucht, verabschiedet sich allerdings nicht aus dem Leben – dem tragen moderne Einrichtungen Rechnung. In Augsburg hat Korian gleich zwei Standorte, die auf ganz eigene Art ein besonderes Angebot für pflegebedürftige Menschen schaffen:

das Curanum Augsburg : Am Webereck 6, 86157 Augsburg-Pfersee

: Am Webereck 6, 86157 Augsburg-Pfersee das Haus Augustahof: Kurt-Schumacher-Straße 62, 86165 Augsburg-Lechhausen

Das Zentrum für Betreuung und Pflege Curanum am Webereck in Pfersee

Vom betreuten über das rüstige Wohnen bis hin zur stationären Pflege: Das Zentrum für Betreuung und Pflege Curanum Augsburg bietet für jede Lebenssituation im Alter ein passendes Pflegemodell an. Zentral und doch ruhig am Webereck im Stadtteil Pfersee gelegen, ist die Einrichtung ein Ort mit Wohlfühlatmosphäre. Unter einer neuen Leitung hat sich dieser auch zu einem Ort der Begegnung und der Ruhe entwickelt.

Alle Zimmer und Appartements verfügen über WLAN. Es gibt einen Frisör und eine hauseigene Küche, in der täglich schonend und frisch gekocht wird. Mit Bus oder Straßenbahn sind es nur wenige Minuten bis in die Augsburger Innenstadt. So bleibt der Anschluss an das Leben in der Stadt erhalten und auch ein Ausflug mit den Verwandten ist einfach möglich.

Haus Augustahof Augsburg

Die Bewohnerinnen und Bewohner werden im Curanum Augsburg ganz individuell nach ihren Bedürfnissen betreut. Ein erfahrenes Team aus qualifizierten Fachkräften kümmert sich mit viel Einsatz und Einfühlungsvermögen darum, dass geistige und körperliche Fähigkeiten erhalten beziehungsweise neu aktiviert werden. Zum täglichen Programm zählen vielseitige Aktivitäten, wie beispielsweise Ausflüge oder Tiertherapien.

Das Haus Augustahof in Lechhausen ist ein Seniorenheim mit Freiraum

Das Haus Augustahof ist vor einigen Jahren in Lechhausen entstanden. Es liegt ruhig, ist aber trotzdem sehr gut angebunden, sodass die Innenstadt und das Zentrum von Lechhausen schnell erreichbar sind. Die Bewohnerinnen und Bewohner erleben hier viel Bewegungsfreiheit – innen wie außen.

Auf fünf Wohnbereichen bietet die Einrichtung insgesamt 147 Plätze in der dauerhaften Pflege sowie in der Kurzzeit- oder Verhinderungspflege. In den geschmackvoll eingerichteten 121 Einzel- und 13 Doppelzimmern fühlt man sich einfach wohl: Bodentiefe Fenster lassen viel Tageslicht in die freundlichen Räume. Jedes Zimmer verfügt über ein eigenes, barrierefreies Bad sowie über Anschlüsse für Telefon, Kabelfernsehen und WLAN.

Das Zimmer können pflegebedürftige Menschen dabei nach ihren individuellen Wünschen und Vorstellungen gestalten und sich mit Bildern oder liebgewonnenen Erinnerungsstücken umgeben sowie eigene Möbel mitbringen. Auch ein Haustier kann nach Absprache miteinziehen. Vielen Bewohnerinnen und Bewohnern fällt es so leichter, sich in der neuen Umgebung einzuleben.