Paracelsus Apotheke in Schwabmünchen feiert Zehnjähriges Aktionen

Seit zehn Jahren gibt es die Paracelsus Apotheke in der Fuggerstraße. Dieses Jubiläum soll nun mit allen Kundinnen und Kunden gefeiert werden

Der Arzt und Alchemist Paracelsus gilt als Urvater der ganzheitlichen Medizin. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Dr. Franz Willer seine Apotheke in Schwabmünchen nach ihm benannt hat. Denn auch in der Paracelsus Apotheke wird das Prinzip der Ganzheitlichkeit verfolgt. „Wir betrachten den Menschen und seine Gesundheit als Ganzes und wollen ihn auf dem Weg zur Heilung begleiten und unterstützen“, verspricht der passionierte Apotheker.

Paracelsus Apotheke: Aktionen zum zehnjährigen Bestehen

Im Jahr 2012 eröffnete er die Paracelsus Apotheke in Schwabmünchen – in der kommenden Woche wird das zehnjährige Bestehen gefeiert. Folgendes ist geplant:

Montag, 17., und Dienstag, 18. Oktober: Blutdruckmessgeräte-Checkup zum Jubiläumspreis

Dienstag, 18. Oktober, 19 Uhr: Vortrag von Ingeborg Stadelmann zum Thema „Stadelmann-Aromamischungen von Schwangerschaft bis Kleinkind – fachkundig anwenden“. Eine vorherige Anmeldung ist nötig.

Donnerstag, 20. Oktober: Rabenhorst Saftverkostung

Freitag, 21. Oktober: Aktionstag zur Haar-Mineralstoff-Analyse – es berät die Regulationsfachberaterin Sandra Stratmann

Außerdem gibt es die ganze Woche 25 Prozent Rabatt auf einen vorrätigen Artikel nach Wahl (ausgenommen sind rezeptpflichtige Arzneimittel sowie Rezeptgebühren) ein Glücksrad mit tollen Gewinnen sowie weitere Überraschungen für Groß und Klein.

Das sind die Grundprinzipien der Natürlich-Apotheken

Von Beginn an ist die Paracelsus Apotheke Teil des Bundes der Natürlich-Apotheken. Diese arbeiten nach dem Prinzip der Grundregulation. „Im Zentrum steht das sogenannte Regulationshaus. Es zeigt Ihnen Stockwerk für Stockwerk und Zimmer für Zimmer, worauf Sie achten müssen, um Krankheiten vorzubeugen und Ihr Wohlbefinden spürbar zu steigern“, erklärt Dr. Willer und lädt ein: „Lassen Sie sich bei uns ausführlich beraten: Gemeinsam erstellen wir Ihren ganz persönlichen Regulationsplan!“

Paracelsus Apotheke stellt selbst Arzneimittel her

Alle Teammitglieder der Paracelsus Apotheke haben dafür eine einjährige Fortbildung durchlaufen, die sie zu Expertinnen und Experten in der Regulationspharmazie sowie der Mineralstoffanalyse macht. Die Beratungen finden in der Wohlfühlatmosphäre der ansprechend eingerichteten Apotheke statt. Dort können Kundinnen und Kunden auch bei der Herstellung verschiedener Heilmittel zusehen. Die Paracelsus Apotheke vertreibt zum Beispiel Spagyrik, verschiedene Globuli, Hustensaft, Thymianzäpfchen, Windpulver sowie diverse Cremes und Salben aus Eigenherstellung. „Wir machen nichts im stillen Kämmerchen, sondern wollen zeigen, wie Arzneimittel entstehen“, erklärt Dr. Willer. „Zudem können wir so individuelle Mittel herstellen.“

Mit den selbst hergestellten Arzneimitteln bereichert die Paracelsus Apotheke ihr ohnehin schon großes Sortiment. Es finden sich auch Produkte der Bahnhofsapotheke Kempten oder anderer namhafter Marken, wie Primavera, Weleda, Avène, Siriderma oder Nuxe im Angebot.

Apothekerin: Mit großer Sorgfalt und Hygiene und unter den Augen der Kundinnen und Kunden werden Arzneimittel selbst hergestellt. Foto: Paracelsus Apotheke

Paracelsus Apotheke liefert Medikamente auch nach Hause

Ein breites Sortiment, Beratung auf höchstem Niveau und erstklassiger Service – auf diesen drei Säulen basiert der Erfolg der Paracelsus Apotheke. Das Team ist firm in Homöopathie, Naturheilkunde und Schulmedizin – Kundinnen und Kunden können also immer auf eine ganzheitlich fundierte Beratung vertrauen. Sollte doch einmal etwas nicht lieferbar sein, so verspricht Dr. Willer: „Wir finden immer einen Weg!“ Eine davon könnte der hauseigene Botendienst sein. Und auch für die Zukunft hat Dr. Willer schon jetzt eine Lösung: Seine Apotheke ist bereit für das E-Rezept, die Systeme auf dem neuesten Stand der Technik. Außerdem sind Vorbestellungen über das Portal gesund.de möglich. Blutdruckmessung und Inhalationsgeräte gehören seit Neuestem ebenfalls zu den pharmazeutischen Dienstleistungen.

Punkte in der Paracelsus-Apotheke sammeln und Prämien erhalten

Und wer der Paracelsus Apotheke die Treue hält, wird sogar doppelt belohnt: Nicht nur mit den erstklassigen Leistungen, sondern auch mit dem Taler-Punktesystem. Gesammelte Talern können gegen Prämien eingetauscht werden – entweder in der Paracelsus Apotheke selbst oder bei einem der 16 Partnergeschäfte. Auch eine Spende ist möglich. Die Paracelsus Apotheke punktet also auch hier mit einem rundum und ganzheitlich durchdachten Konzept.

Weitere Infos über die Paracelsus Apotheke gibt es hier sowie Infos über die Leistungen.