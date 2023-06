Patientenvortrag zu Grauer Star in Augsburg

Der Graue Star, auch bekannt als Katarakt, ist eine häufige Augenerkrankung, die vor allem ältere Menschen betrifft. Dabei trübt sich die natürliche Linse des Auges ein und führt zu einer Verschlechterung des Sehvermögens. Mit etwa 700.000 bis 800.000 Operationen im Jahr zählt der Graue Star zu den häufigsten Eingriffen in Deutschland.

Von bewährten operativen Verfahren bis hin zu fortschrittlichen Technologien bietet die moderne Medizin eine Vielzahl von Optionen, um den Grauen Star zu behandeln und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Dr. Felix Rombold, Ärztlicher Leiter und Geschäftsführer der Südblick Augenzentren, ist ein erfahrener Augenchirurg, welcher diese Operation circa 1.000-mal im Jahr durchführt. Am 06.07.2023 wird er einen kostenfreien Vortrag zu den aktuellen Behandlungsmethoden in Augsburg für Interessentinnen sowie Interessenten abhalten. Unter anderem werden folgende Themen beleuchtet:

Laserassistierte Verfahren

Foto: Südblick GmbH

Eine innovative Technologie, die bei der Kataraktoperation zum Einsatz kommt, ist der Femtosekundenlaser. Dieser hochpräzise Laser ermöglicht es, eine präzise Öffnung in der Linsenkapsel zu erstellen, was den Zugang zur getrübten Linse erleichtert. Dadurch wird die Sicherheit und Präzision des Eingriffs verbessert. Der Laser bietet eine individuellere Behandlung und ermöglicht eine schnellere Genesung für die Patienten.

Linsen mit Zusatzfunktion

Foto: Südblick GmbH

Ein weiterer Fortschritt in der Grauer Star-Behandlung sind die Premium-Intraokularlinsen (IOLs). Diese speziellen Linsen bieten nicht nur eine klare Sicht auf entfernte Objekte, sondern können auch das Sehvermögen in der Nähe verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Premium-IOLs, wie Multifokallinsen, die es den Patienten ermöglichen, sowohl in der Ferne als auch in der Nähe scharf zu sehen.

Sie möchten an dem Patientenvortrag teilnehmen? Dann melden Sie sich hier an. Begrenzte Teilnehmerzahl.