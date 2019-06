Anzeige

Rezept für vegetarische Lasagne

Für die Lasagne werden rote Linsen mit zerkleinerten Nudelplatten in Tomatensaft gekocht.

Eine klassische Lasagne bereitet man normalerweise in einer Auflaufform mit Hackfleisch zu. Doch es gibt auch eine köstliche Alternative mit rein vegetarischen Zutaten. Gegessen wird sie als Suppe.

Diese vegetarische Lasagne wird nicht wie üblich in einer Auflaufform geschichtet, sondern in einem Topf zubereitet und als Suppe gegessen. Eiweißreiche, rote Linsen werden mit den zerkleinerten Nudelplatten in Tomatensaft gekocht.

Je nach Saison kann die Lasagne auch noch mit Zucchini, Aubergine, Pilzen oder Sellerie zubereitet werden. Wer es zudem vegan bevorzugt, lässt den Mozzarella einfach weg.

Zutaten für etwa 4 Portionen:

150 g rote Linsen,

2 gehackte Möhren,

3 gehackte Knoblauchzehen,

1 kleine gehackte Zwiebel,

50 g gehackte grüne Oliven (ohne Stein),

750 ml Tomatensaft oder passierte Tomaten,

3 EL Aceto Balsamico (alternativ trockener Rotwein),

10 ungekochte Lasagneplatten,

2 EL gehackte italienische Kräuter,

2 Lorbeerblätter, Olivenöl,

100 g Mozzarella

Zubereitung:

1. 3 EL Olivenöl in einer tiefen Pfanne erhitzen, darin Zwiebel und Knoblauch glasig andünsten.

2. Möhren, Oliven, Lorbeerblätter und Aceto Balsamico dazugeben und 5 - 7 Minuten garen. Anschließend mit dem Tomatensaft aufgießen.

3. Lasagneplatten in Stücke brechen und mit den Linsen unterrühren. Alles etwa 20 Minuten köcheln lassen bis die Nudelplatten und die Linsen gar sind, dabei gelegentlich umrühren.

4. Mit Salz, Pfeffer und den italienischen Kräutern abschmecken, gegebenenfalls noch etwas Tomatensaft hinzugeben.

5. Suppe auf vier Teller verteilen, Mozzarella klein schneiden und mit frischen Kräutern darüber verteilen.

Mehr unter www.minzgruen.com (dpa)

Minzgrün