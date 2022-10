Sanitätshaus Stein & Mayr: Spezialisten für Sanitätsbedarf

25 Jahre Sanitätshaus Stein & Mayr. Jetzt neu: Rehaversorgung für Kinder. Alle Informationen zu den Öffnungszeiten und den Filialen hier.

Das Sanitätshaus Stein & Mayr hat Grund zu feiern. Vor 25 Jahren – im Jahre 1997 – haben Roger Stein und Wolfgang Mayr das erste Stein & Mayr Sanitätshaus in Augsburg gegründet. In den nächsten Jahren eröffneten schließlich noch sieben weitere Filialen, unter anderem in Friedberg, Mering und Gersthofen.

„Leider wurde das Haupthaus in Augsburg wegen Personalmangels im Fachverkauf mittlerweile geschlossen“, berichten der Geschäftsführer Wolfgang und seine Frau Petra Mayr. Die Filiale am Marienplatz 19 in Friedberg fungiert nun als neuer Hauptsitz. Bestehen bleiben die sechs anderen Filialen, die weiterhin eine sichere und zuverlässige Anlaufstelle für alle Patientinnen und Patienten sind: In jeder Filiale arbeiten kompetente und erfahrene Fachverkäuferinnen und Fachverkäufer. Auch ein Orthopädietechniker oder eine Orthopädietechnikerin ist fast überall vor Ort. „Persönlich und direkt“ beschreibt Petra Mayr den Umgang mit ihren 41 Angestellten. Dieses nette Miteinander überträgt sich auch auf die Kundinnen und Kunden – das ist beim Betreten der Filiale sofort spürbar. „Wir freuen uns immer über engagierte und motivierte Mitarbeitende“, bekräftigt Petra Mayr. Neben der Beschäftigung qualifizierter Fachkräfte bildet der Familienbetrieb in den Häusern Dillingen und Friedberg auch in den Bereichen Verkauf und Verwaltung aus.

Hilfsmittel für mehr Wohlbefinden im Sanitätshaus Stein & Mayr

Beratung gibt es im Sanitätshaus Stein & Mayr. Das Sortiment umfasst neben Sanitätsbedarf auch Reha- und Orthopädietechnik sowie Homecare. Produkte aus der Alternativmedizin sind ebenfalls im Laden erhältlich. Dazu zählen beispielsweise die Benny Energie Bären, die sich beim Kuscheln positiv auf das Energiefeld des Menschen auswirken sollen. „Eine wertvolle Ergänzung zu unseren Produkten ist der Bereich Stein & Mayr family“, berichtet Wolfgang Mayr. Das Sortiment ist auf Produkte rund um die Reha- und Sozialversorgung von Kindern spezialisiert. Dabei ist von Badezimmerhilfsmitteln über Kinderorthopädie bis zu bunt designten Rollstühlen und Rollatoren alles mit dabei. Die einzelnen Produkte sollen den Kleinen den Alltag erleichtern und sie bei ihren täglichen Abenteuern begleiten.

Ein schönes Geschenk für Kinder sind die Benny Energie Bären, die es in den Sanitätsgeschäften zu kaufen gibt. Sie sind perfekt zum Knuddeln sowie Entspannen und sollen sich positiv auf den Energiefluss auswirken. Foto: Brigitte Fregin

Geschätzt wird das Sanitätshaus auch wegen seines hervorragenden Service. Wer mit einem Rezept in eine der sieben Filialen kommt, kann – dank des großen und umfangreichen Lagersortimentes – das Geschäft meist schon mit dem benötigten Hilfsmittel verlassen.

Benötigt man beispielsweise eine Orthese, misst das geschulte Personal die entsprechende Körperpartie ab und passt das Produkt entsprechend an. „Ziel ist es, sich mit Hilfsmitteln wohlzufühlen“, erklärt Frau Mayr. Und auch mit Sonderwünschen ist man in den Sanitätshäusern an der richtigen Adresse: Bunte oder gemusterte Kompressionsstrümpfe können beispielsweise vor Ort bestellt und nach wenigen Tagen abgeholt werden.

„In der Regel werden all unsere Kundinnen und Kunden innerhalb von wenigen Werktagen versorgt“, so Wolfgang Mayr. Dazu gehören beispielsweise auch Hausbesuche oder das Anmessen von Kompressionsstrümpfen zu Hause oder in einer der behandelnden Physiotherapiepraxen.

Rollatoren, Rollstühle und Badewannenzubehör gehören zum umfassenden Sortiment von Stein & Mayr in der Filiale am Marienplatz in Friedberg. Foto: Brigitte Fregin

Sanitätshaus Stein & Mayr: Öffnungszeiten der Filialen Friedberg, Mering & Co.

Das Sanitätshaus Stein & Mayr besitzt sieben Filialen in Augsburg und Umgebung. Hier die Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten der einzelnen Standorte: