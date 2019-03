Anzeige

So überprüfen Erwachsene ihren Impfstatus

Für Kinder gibt es klare Empfehlungen - aber wann sollten sich Erwachsene gegen welche Krankheiten impfen lassen? Wer seinen Impfpass nicht griffbereit hat, muss sich im ersten Schritt einen Überblick verschaffen.

Der Schutz gegen Tetanus ist vielleicht noch selbstverständlich. Aber wie sieht es mit Polio aus, mit Masern oder der Grippe? Wer weiß überhaupt, gegen was er geimpft ist - und welcher Schutz muss sein?

"Im Idealfall besitzen Patienten einen Impfpass, in dem alle erhaltenen Impfungen verzeichnet sind", sagt Jens Wagenknecht, Hausarzt in Varel und Mitglied im Bundesvorstand des Deutschen Hausärzteverbandes. Aktuell seien gelbe Hefte der Standard. "Das sind die internationalen Impfausweise. Die Überschriften darin zeigen Impfungen so an, dass sie auch im Ausland leicht verstanden werden."

Immunität testen

Wer keins dieser Dokumente zur Hand hat, sollte sich selbst einen Überblick verschaffen: "Meistens kann man sich gut daran erinnern, bei welchem Hausarzt man früher in Behandlung war", sagt Wagenknecht. "Praxen sind verpflichtet, die Dokumente über Impfungen aufzubewahren." Hinzu können Impfungen kommen, die beispielsweise nach akuten Verletzungen in Krankenhäusern durchgeführt wurden. Auch dort kann man als Patient nachfragen und die Impfung nachträglich eintragen lassen.

"Bei vielen Erkrankungen lässt sich die Immunität auch im Blut messen", sagt Wagenknecht. In akuten Fällen wird das allerdings meistens nicht gemacht. Stattdessen gibt es sofort eine Auffrischungs-Impfung - zum Beispiel gegen Wundstarrkrampf.

Dem Alter angenmessen handeln und impfen lassen

Wer alle Informationen über den eigenen Impfstatus vorliegen hat, kann entscheiden, wo eventuell Handlungsbedarf besteht. "Erwachsene sollten einen aktuellen Schutz gegen Tetanus, Diphtherie, Pertussis und Poliomyelitis aufweisen", sagt Judith Koch von der Abteilung für Infektionsepidemiologie des Robert-Koch-Instituts.

Auch das Alter spielt eine Rolle. So rät das RKI Senioren ab 60 Jahren zu weiteren Standardimpfungen, unter anderem gegen Influenza. "Obwohl die Grippe-Impfung keinen hundertprozentigen Schutz bietet, ist es besonders wichtig, dass Senioren sich jedes Jahr im Herbst dagegen impfen lassen."

Beruf berücksichtigen und bei Reisen informieren

Dazu gibt es Berufsgruppen, für die besondere Impfungen notwendig sind, sagt Koch - vor allem jene, die bei der Arbeit ständig Gefahr laufen, mit Erregern in Kontakt zu kommen. "So werden beispielsweise die Masern-Mumps-Röteln-Impfung und die Hepatitis-B-Impfung für medizinisches Personal empfohlen."

Vor einer Reise sollte man sich gezielt informieren, welche Impfungen für das Urlaubsland empfohlen werden. Und auch der eigene Gesundheitszustand entscheidet darüber, welcher Schutz ratsam ist: "Bei bestimmten Erkrankungen, wie zum Beispiel einer chronischer Lungenerkrankung oder Rheuma, werden die Impfungen gegen Influenza und Lungenentzündung schon im früheren Lebensalter empfohlen", sagt Prof. Michael Freitag von der Abteilung Allgemeinmedizin an der Universität Oldenburg.

Nebenwirkungen sind kalkulierbar

Jede Impfung hat auch mögliche Nebenwirkungen. Davor sollte sich aber niemand zu sehr fürchten, raten die Experten. "Die Impfrisiken sind sehr gering und in allen Fällen im Vergleich zu den durch die Impfungen vermiedenen Erkrankungen das wesentlich geringere Übel", sagt Freitag. Impfschäden würden über die Gesundheitsämter an das Paul-Ehrlich-Institut gemeldet und dort ausgewertet. "Von den gemeldeten Verdachtsfällen sind die meisten zufällige Phänomene, bei denen sich kein ursächlicher Zusammenhang nachweisen lässt."

Man sollte jedoch damit rechnen, dass kurz nach der Impfung Symptome auftreten können: "Typische Nebenwirkungen sind leichte Schmerzen und Schwellungen an der Einstichstelle, Abgeschlagenheit und Kopfschmerzen", sagt Freitag. Auch eine etwas höhere Körpertemperatur könne auftreten. (dpa)

