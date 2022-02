Unsere Herzen schlagen für Ihre Gesundheit

Sonnen-Apotheke in Vöhringen eröffnet am Valentinstag – Ein Premium-Standort für die Gesundheit.

Pünktlich zum Valentinstag schlagen am Montag, 14. Februar, in Vöhringen die Herzen für die Gesundheit höher. Nach zweimonatiger Umbauzeit öffnet die Sonnen-Apotheke in der Ulmer Straße 6 wieder. „Wir freuen uns, Sie in einer der modernsten Apotheken des Illertals begrüßen zu können“, sagt Dr. Frank Henle, der seit 2017 Eigentümer der Sonnen-Apotheke ist und im Verbund die Apotheke am Ring im Norden Vöhringens und die Brunnen-Apotheke in Bellenberg betreibt.

Die Sonnen-Apotheke wurde ausgebaut und als Premium-Standort für die Gesundheit konzipiert. Die Kundinnen und Kunden können sich in einer ganz neuen, angenehmen und modernen Atmosphäre wohl- und gut aufgehoben fühlen. Der Zugang ist bequem und barrierefrei möglich.

In gewohnter Weise erhalten sie den besten Service und können sich auf die kompetente Beratung der vertrauten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner verlassen. Unterstützt werden sie durch bekannte Gesichter aus der St. Michael-Apotheke, die inzwischen geschlossen wurde.

Auf den Kontakt zur Kundschaft legt das Team der Sonnen-Apotheke größten Wert. „Wir möchten nicht nur gegen Rezept ein Medikament über die Theke reichen, sondern dem Kunden persönliche Beratung zukommen lassen, ihn sozusagen an die Hand nehmen und sich ihm mit persönlicher Herzlichkeit widmen“, beschreibt Frank Henle. „Wir freuen uns auf eine starke, gesunde Zukunft und haben immer ein offenes Ohr für Ihr Wohlbefinden.“

Zur Eröffnung am 14. Februar wartet auf jeden Kunden und jede Kundin eine kleine Überraschung zum Valentinstag.

Sonnen Apotheke Vöhringen

Ulmer Str. 6

89269 Vöhringen

Telefon (07306) 3 11 22

Fax (07306) 3 13 11

Montag bis Freitag

8 bis 18.30 Uhr

Samstag

8 bis 13 Uhr