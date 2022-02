Unsere Herzen schlagen für Ihre GesundheitIhre Immobilie in guten Händen

Leidenschaft für Immobilien und Verlässlichkeit beim Kunden VON POLL IMMOBILIEN in Dillingen

Weckerklingeln 6 Uhr, ein schnelles Frühstück und ab ins Büro? Oder doch eher bis 9 Uhr im Bett, dann auf den Golfplatz, ein bis zwei Telefonate führen, am späteren Nachmittag noch eine Besichtigung um dann am Abend noch ein Geschäftsessen wahrnehmen zu können?

Wie stellen Sie sich den Alltag eines Immobilienmaklers vor?

„Die Wahrheit liegt ja oft in der Mitte“ sagt Matthias Hippe, Inhaber des Dillinger Shops der VON POLL IMMOBILIEN, „… doch der Alltag eines Maklers ist überwiegend konzentrierte harte Arbeit! Es gibt garantiert nicht den einen klassischen Arbeitstag des Immobilienmaklers, aber gerne nehmen wir Sie mal ein Stück in unseren Alltag mit hinein.“

Das Team bei VON POLL IMMOBILIEN im Landkreis Dillingen besteht aus 3 Immobilienberatern, Finanzierungsspezialisten, zwei Mitarbeiterinnen im Innendienst sowie dem Geschäftsstelleninhaber Matthias Hippe.

Sie alle verbinden die Markenwerte des Familienunternehmens:

Begeisterung –

Verlässlichkeit –

Bestleistung.

Jeden Tag wird die gemeinsame Leidenschaft für die Vermittlung von Immobilien gelebt. Allen Kunden gegenüber zeigt das Team Wertschätzung, Diskretion und Respekt. Die Vermittlungsleistungen finden auf kontinuierlich höchstem Niveau statt. Dazu gehört eine fundierte Ausbildung in der VON POLL eigenen Schulungsakademie.

Diese durchläuft jedes Teammitglied. Mit dem innovativen modularen Immobilien-Ausbildungs-Konzept schließen die Mitarbeiter zum Makler mit „Immobilienmakler IHK“ ab. Mit regelmäßigen, praxisnah konzipierten Weiterbildungs- sowie Coaching-Programmen wird der für Makler geltenden Weiterbildungspflicht nachgekommen und gleichzeitig sichergestellt, dass sich sowohl Immobilienberater als auch Kollegen im Innendienst immer auf dem aktuellen Wissensstand befinden.

Was tut ein Makler denn nun im Alltag?

„Überwiegend telefonieren“, meint Alexander Faber, neben Matthias Hippe der langjährigste Makler im Team. „Und natürlich vor Ort sein, um Immobilien zu bewerten, in Kontakt mit potenziellen Kunden zu kommen und mit Interessenten Besichtigungen durchzuführen“.

Stetige Abwechslung

„Ein weiterer wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit ist die Kommunikation mit Ämtern und Behörden“ ergänzt Elisabeth M. Hartmann. Sie ist seit 2019 im Team. „Nicht für jedes Objekt liegen vollständige Unterlagen vor! Dann gilt es in oft mühevoller Kleinarbeit Hausunterlagen bei Bauämtern, Gemeindeverwaltungen oder sogar bis hin zum Staatsarchiv ausfindig zu machen. Hierfür ist oft viel Zeit, Geduld und Ausdauer nötig!“

„Mich fasziniert und begeistert an dem Beruf die stetige Abwechslung: Unterschiedliche Häuser, unterschiedliche Menschen immer andere Situationen“ sagt Monique Singer, die das jüngste Teammitglied ist.

Von der Badstraße bis zur Schlossallee - jede Art von Objekten mit jeweils unterschiedlichen Zielgruppen wird vom Team gleichermaßen betreut. Dabei stehen jeweils Wertschätzung, kompetente Unterstützung im Verkaufs- bzw. Kaufprozess als auch professionelle Begleitung im Fokus. „Aber auch hier sind die Vorstellungen und Wünsche der Kunden sehr unterschiedlich“ meint Elisabeth M. Hartmann, „manche Kunden wollen über jeden einzelnen Schritt informiert werden, anderen wiederum genügt es, letztlich nur den Notartermin mitgeteilt zu bekommen. Hier richten wir uns ganz nach den Wünschen unserer Kunden“. Nahezu von Beginn an seit der Eröffnung vor über 4 Jahren hält Ebru Keskin die Fäden im Shop in der Kardinal-von-Waldburg-Straße 56 in Dillingen zusammen und unterstützt die Immobilienberater: „Nicht nur die übliche Büroarbeit bestimmt meinen Alltag, sondern auch jeder Grundbuchauszug und jede Flurkarte geht über meinen Schreibtisch. Dazu kommen zahlreiche Telefonate, Terminabstimmungen, Vorbereitungen der Termine, Anfertigen der Exposés und als großer Bereich die Vermietungen, die der Dillinger Shop neben dem Verkauf ebenfalls anbietet“.

Kein Tag wie der andere

„Kein Tag ist wie der andere, somit ist Abwechslung im Alltag angesagt und Langeweile kann gar nicht erst aufkommen“ fügt Alexander Faber hinzu. „Das betrifft sowohl die Arbeitszeiten als auch das Einstellen auf die unterschiedlichsten Situationen. Da springt einem schon mal ein Hund entgegen oder man stößt sich den Kopf an niedrigen Kellerdecken“.

Ob spätabends, wenn andere bereits im Biergarten sitzen, am Wochenende oder auch morgens zeitig, bevor die Kunden selbst zur Arbeit gehen: bei der Zeiteinteilung der Makler ist Flexibilität unabdingbar. Der Kunde steht im Mittelpunkt. Die Herausforderungen im Makleralltag sind somit sehr unterschiedlich. Der Makler ist Vermittler und Moderator in einem.

Momentan gilt es besonders, die hohe Nachfrage erfüllen zu können. Und das zu Preisen, die auch eine Chance auf Finanzierbarkeit bei Banken haben. Hier klaffen häufig die Vorstellungen von Verkäufern und Käufern weit auseinander … wie weit? „Für uns wesentlich ist immer absolute Diskretion“ meint der Inhaber der Geschäftsstelle Matthias Hippe: „Wir sehen, hören, erfahren viel – doch das bleibt stets bei uns!“

Kontakt zu Von Poll Immobilien

Adresse: Kardinal-von-Waldburg-Straße 56, 89407 Dillingen

Kontakt: Telefon 09071/7296680, E-Mail dillingen@von-poll.com

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 13 Uhr

Mehr über die Immobilienprofis in Dillingen finden Sie hier.