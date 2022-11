Viele Wege führen ins himmelblaue Haus

An der Dietenheimer Straße, im himmelblauen Haus mit der Nummer 11, eröffnet Svenja Shivani Bauer das „G hoch 3 – die Gesundheitspraxis“. Die drei „G“s stehen in diesem Fall für ganzheitlich, gesund und glücklich. Und auch das Angebot in den hellen, gemütlich eingerichteten Räumen besteht aus drei Säulen.

Als Masseurin und medizinische Bademeisterin bietet Svenja Shivani Bauer manuelle Lymphdrainage aus dem Bereich der komplexen physikalischen Entstauungstherapie nach Földi an. Damit wirkt sie aktiv dem Therapeutenmangel entgegen und heißt in diesem Bereich insbesondere auch Menschen willkommen, die ein Krankenkassen-Rezept für Massage und manuelle Lymphdrainage haben.

Ihre Ausbildung machte sie an einer Schule für Blinde und Sehbehinderte. „Ich war damals eine der wenigen Vollsehenden, die an dieser Schule angenommen wurden und mich hat diese Zeit sehr geprägt. So habe ich vieles mehr als nur das medizinische Wissen in der Zeit gelernt: Vorbehaltlos Menschen kennenzulernen, Hilfsbereitschaft und den Umgang mit eingeschränkten Menschen. Es war eine wichtige Erfahrung, die mir bis heute sehr nachhaltig im generellen Umgang mit Menschen geblieben ist“, sagt Bauer.

Yoga und Meditation

Seit bereits acht Jahren geht die Inhaberin ihren „Yoga- Weg“, wie sie es nennt. Das bedeutet, dass Yoga und Meditation sie in ihrem täglichen Leben begleiten.

Wie viele andere ist sie darauf über einen gesundheitlichen Schicksalsschlag gekommen. „Yoga und Meditation haben mir in vielen schweren Situationen geholfen. Diese Erfahrung will ich nun mit Menschen teilen.“ Um dieses Teilen professionell anzugehen absolvierte sie die Ausbildung zur Meditationskursleiterin im Ashram Allgäu von Yoga Vidya und anschließend auch die Ausbildung zur Yoga-Lehrerin. „Die Kurse im „G hoch 3“ halte ich bewusst klein, um auf jeden hier individuell eingehen zu können“, sagt Svenja Shivani Bauer. Neben Yoga und Meditation wird es auch Kirtan- und Mantra Singen sowie Satsang geben. Parallel zu ihren Ausbildungen stieß sie auf die große Schwester des Yoga – den Ayurveda – was uns zur dritten Säule bringt.

Ayurvedische Gesundheits- und Ernährungsberatung

Wer Svenja Shivani Bauer schon einmal getroffen hat, der weiß, wie sehr sie für den Ayurveda brennt und wie sehr ihre Augen leuchten, wenn es um dieses Thema geht.

Ihr tiefes Wissen um die Jahrtausende alte Heilkunst aus Indien gibt sie in Vorträgen, Koch-Abenden und Einzelberatungen an ihre Klienten weiter. „Dabei ist es mir wichtig, dass das Gelernte für jeden leicht umsetzbar ist“, sagt sie. Und meint damit, dass jedes Angebot an die Bedürfnisse der Klienten angepasst ist und bei den Kräutern und Gewürzen beispielsweise auch viele regionale Heilpflanzen angewandt werden.

Tag der offenen Tür am 10. Dezember

Am Samstag, 10. Dezember, öffnet Svenja Shivani Bauer das „G hoch 3“ für alle, die neugierig sind und sie und ihr Angebot kennenlernen möchten. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr gibt es kleine ayurvedische Köstlichkeiten und die Möglichkeit die Inhaberin in einem netten Gespräch kennen zu lernen. Vorbeikommen lohnt sich also!

Kontakt:

Eröffnung: Donnerstag, 1. Dezember

Adresse: Dietenheimer Straße 11, 89257 Illertissen

Telefon: (07303) 9526058

E-Mail: gesund@g-hoch3.de

Termine: nach Vereinbarung

Kursangebot:

Montag und Mittwoch: Meditationskurs, 18.30 bis 19.30 Uhr

Dienstag und Donnerstag: Ananda Yoga, 18.30 bis 20 Uhr

Freitag: Ananda Yoga, 8 bis 9.30 Uhr; Meditationskreis: 10 bis 11 Uhr und 17 bis 18 Uhr

