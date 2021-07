Pandemie hat Langzeitfolgen für die Psyche

Anzeige

GIP Bayern: Intensivpflege-WG Augsburg Ein gemeinsames Zuhause für Schwerstpflegebedürftige

Intensivpflegebedürftige und beatmungspflichtige Menschen finden in Augsburg ein neues gemeinsames Zuhause in einer modernen ambulanten Wohngemeinschaft für Intensivpflege und Beatmungspflege. Die Intensivpflege-WG Augsburg-Lechhausen bietet Betroffenen eine sehr gute Alternative zu einer Versorgung in einem stationären Pflegeheim.