Wir arbeiten an der Zugkunft. Mit zusätzlichen Doppelstockzügen auf der Strecke Augsburg-München leistet DB Regio Bayern einen wichtigen Beitrag zur mobilen Zukunft.

Der Klimawandel ist eine der größten globalen Herausforderungen unserer Zeit. Und genau aus diesem Grund tragen wir alle die Verantwortung, umzudenken und unseren Planeten für nachfolgende Generationen lebenswert zu hinterlassen. Dabei spielt vor allem die Wahl des Transportmittels eine entscheidende Rolle. Im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern ist die Bahn das nachhaltigste motorisierte Verkehrsmittel für unsere Mobilität im Alltag. Wer mit der Bahn statt mit dem Auto unterwegs ist, produziert im Nahverkehr weniger als halb so viel CO2. Mit verschiedenen Projekten leistet DB Regio Bayern 2020 einen wichtigen Beitrag zu einer umweltfreundlichen mobilen Zukunft. Mehr Raum für Nachhaltigkeit. Glücklicherweise steigen immer mehr Menschen auf umweltfreundliche Verkehrsmittel um. Auch auf der Strecke Augsburg-München hat die Zahl der Fahrgäste stetig zugenommen. Als Antwort auf die steigende Nachfrage verkehrt der Fugger-Express in den Hauptverkehrszeiten nicht nur zusätzlich im 15-Minuten-Takt zwischen München und Augsburg: Um den Fahrgästen ein höheres Sitzplatzkontingent anbieten zu können, werden hierbei auch zusätzliche Doppelstockzüge eingesetzt. So konnte nicht nur Platz für 1.000 weitere Passagiere am Tag, sondern auch für Fahrräder, Kinderwagen und Gepäck geschaffen werden.