ANZEIGE

Zitronenkuchen mit herziger Überraschung

Ein fruchtiger Kuchen mit eingebackenem Herz? Dem macht Foodbloggerin Mareike Pucka für den Valentinstag. Das Beste daran: Der Kuchen schmeckt allen!

Ich persönlich liebe den Valentinstag. Gar nicht zwingend im eigentlichen Sinne, aber ich mag die Symbolik dieses Tages. Alles ist rosa, rot, pink, lila und voller Liebe.

Besonders in dieser aufregenden Zeit, die schon so lange andauert, können wir eine große Portion Liebe doch wirklich gut gebrauchen.

Auch an anderen Tagen ist der herzige Kuchen der Hit

Und wem das alles nichts gibt: Der Zitronenkuchen schmeckt auch abseits vom Valentinstag. Versprochen. Mit seiner herzigen Überraschung macht er sich super auf jeder Kaffeetafel. Egal, wie klein sie in diesen Tagen ausfallen sollte.

Zitronenkuchen mit Guss und herziger Überraschung

(für eine Kastenform)

Zutaten für den Herz-Teig (Form 20x22cm):

170g Mehl

1 Prise Salz

1 Päckchen Backpulver

105 g weiche Butter

150 g Zucker

2 Eier

1 TL Vanilleextrakt

170 ml Milch

Rote Lebensmittelfarbe (Pulver, Gel oder Paste)

Backpapier, Herzausstecher

Zutaten für den Zitronen-Teig (Form mindestens 25 cm, besser 28 m lang):

125 g weiche Butter

200 g Mehl

1 TL Backpulver

Saft und Schale einer Bio-Zitrone

200 g Zucker

2 Eier

150 g griechischer Joghurt

Zutaten für den Guss:

1 EL Crème fraîche

fraîche 2 EL Zitronensaft

200-250g Puderzucker

Zuckerdekor, z.B. Herzen

Zubereitung Herz-Teig:

1. Den Backofen auf 175 Grad Celsius Umluft vorheizen und die Backform mit Backpapier auslegen. 2. Butter, Zucker, Salz und Vanilleextrakt in eine Rührschüssel geben und schaumig rühren. 3. Die Eier dazugeben und gut unterschlagen. 4. Backpulver und Mehl mischen und abwechselnd mit der Milch in die Rührschüssel geben. Rühren, bis ein glatter Teig entsteht. 5. Lebensmittelfarbe dazugeben und den Teig in dem gewünschten Farbton einfärben. 7. Teig in die vorbereitete Backform füllen und im vorgeheizten Ofen ca. 20 Minuten backen. Komplett auskühlen lassen. 8. Mit einem Herzausstecher Herzen ausstechen und zur Seite stellen. 9. Den Zitronenteig zubereiten.

Zubereitung Zitronenteig:

1. Den Backofen auf 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze vorheizen. 2. Die Backform ausfetten. 3. Butter und Zucker in eine Rührschüssel geben und schaumig schlagen. 4. Eier und Joghurt dazugeben und unterrühren. 5. Bio-Zitrone heiß abwaschen, die Schale mit einer Reibe abreiben und zum Teig geben, die Zitrone auspressen und den Saft in die Rührschüssel geben. 6. Mehl und Backpulver mischen und alles zu einem glatten Teig verarbeiten. 7. Etwas Teig in die gefettete Form geben, dann die ausgestochenen Herzen nebeneinander in die Form stellen. Den übrigen Teig vorsichtig darauf verteilen. Das geht am besten mit einem Spritzbeutel/Gefrierbeutel. 8. In den vorgeheizten Backofen schieben und 35 bis 40 Minuten backen. Auskühlen lassen.

Zubereitung Guss:

1. Aus Crème fraîche, Zitronensaft und Puderzucker einen sehr zähflüssigen Guss zusammenrühren und über den ausgekühlten Kuchen geben. 2. Nach Wunsch mit Zuckerdekor bestreuen. 3. Guss am besten über Nacht antrocknen lassen.

Mehr Rezepte auch unter: www.biskuitwerkstatt.de

© dpa-infocom, dpa:210202-99-266188/4 (dpa)