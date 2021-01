Zu viel Waschmittel kann Haut reizen

Für Patienten sollen 2021 digitale Zeiten anbrechen: Dokumente für Arztbesuche können künftig auch in eine Smartphone-App. Der Start soll schrittweise erfolgen.

Über die Festtage sammelt sich mitunter "Hüftgold" an. Joggingrunden könnten Abhilfe schaffen. Ein Experte erklärt, wie der Laufstart am besten gelingt.

Startschuss

Wie werden die Corona-Impfungen ablaufen?

Die Impfungen gegen das Coronavirus haben begonnen. Deutschland steht vor einer Mammutaufgabe - was steht in den kommenden Wochen an?