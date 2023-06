Lebensmittel haben Einfluss auf die Wirkung von Medikamenten. Egal ob Antibabypille oder Antibiotikum, Blutdrucksenker oder Gerinnungshemmer: Die Wirkung von Medikamenten wird durch verschiedene Lebensmittel verringert, verstärkt oder verändert.

Das Thema ist wichtig. Viele Bürger nehmen regelmäßig Medikamente ein und müssen dabei mindestens eine Wechselwirkung beachten. Deshalb informieren Apotheken in diesem Jahr anlässlich des „Tags der Apotheke“ am 5. Juni 2014 über Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und Lebensmitteln. Das Motto der Kampagne lautet „Sicher is(s)t sicher“: Jeder Patient soll sicher sein, dass seine Medikamente im Alltag so wirken wie vorgesehen.

Wie lassen sich Wechsel- wirkungen vermeiden?

Auf das Medikament zu verzichten wäre der falsche Weg. Deshalb sollte jeder, der Medikamente braucht, seinen Apotheker oder seine Apothekerin fragen: Welche Wechselwirkungen sollten individuell berücksichtigt werden? Reicht es aus, eine Pause zwischen dem Medikament und dem Lebensmittel zu machen, oder muss man komplett auf das Lebensmittel verzichten? Diese und weitere Fragen beantworten die Apothekenteams ihren Patienten kompetent und unabhängig – nicht nur am „Tag der Apotheke“.

Text: (abda/oH)