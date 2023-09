Jubiläumstage und Angebote bei iffland hören in Mering

Vor 20 Jahren hat in Mering ein Hörgeräte-Fachgeschäft eröffnet. Vom 18. bis 20. September 2023 feiert iffland hören Jubiläum – mit Tag der offenen Tür, Programm und Angeboten.

Vor 67 Jahren eröffnete Kurt Iffland in Stuttgart ein Hörgeräte-Fachgeschäft. Mittlerweile gehören zu dem Unternehmen iffland hören über 60 Filialen. Eine von ihnen befindet sich in Mering – und das seit über 20 Jahren. Am 4. November 2002 starteten Hörgeräteakustiker-Meister Wolfgang Rueß und Mitarbeiterin Cornelia Vöst dort damit, Patientinnen und Patienten mit Beschwerden rund um ihr Gehör zu versorgen.

Seit 20 Jahren ist das Hörgeräte-Fachgeschäft iffland hören in Mering vor Ort. 2023 wird das Jubiläum gefeiert. Foto: Julia Paul

iffland hören: Seit 20 Jahren in Mering

Dazu öffneten sie Montag-, Mittwoch- und Freitagvormittag im Hinterbereich eines Augenoptik-Fachgeschäftes in der Münchener Straße 7. In einer eigenen Werkstatt haben sie von Anfang an auch Reparaturen durchgeführt und Service angeboten. Über die Jahre ist iffland hören gewachsen – zum Beispiel, als sich der Augenoptiker räumlich verkleinerte und sein Geschäft 2021 schließlich ausgezogen ist.

Mit dem zusätzlichen Platz konnte sich das Team von iffland hören in Mering vergrößern und sein Angebotsspektrum erweitern. Heute gibt es drei Anpassräume und einen großzügigen Wartebereich. Hauptsächlich kümmert sich das siebenköpfige Team hier um die Hörgeräte-Versorgung. Auch maßangepasster Gehörschutz, ICP-Hörgeräte – also eine spezielle Kombination aus Hörschutz und Hörgerät für Lärm-Arbeitsplätze – oder In-Ear-Monitoring für Musikerinnen und Musiker gehören zum Portfolio.

Von einem anfänglichen Anpassraum hat sich iffland hören in Mering zu einem Hörgeräte-Fachgeschäft mit gleich dreien vergrößert. Foto: Julia Paul

Hörgeräte, Implantate & Co.

Stefanie Herbst hat vor zehn Jahren die Ausbildung zur Hörakustikerin absolviert, war Gesellin, hat ihren Meister gemacht und ist seit 2022 Filialleiterin von iffland hören in Mering. Sie hat übernommen, als Lisa-Marie Wilfling, die vorige Filialleiterin, zur Regionalleiterin befördert wurde.

Und in den vergangenen beiden Jahrzehnten hat sich bei iffland hören noch etwas getan: „Wir kümmern uns seit Neustem auch um Cochlea-Implantate – von der Einstellung über den Service bis hin zur Kontrolle. Bei Fragen und Sorgen können sich unsere Kundinnen und Kunden jederzeit an uns wenden“, verkündet Herbst stolz. Spezialistin auf dem Gebiet ist ihre Kollegin, Evelyn Well.

Jubiläum bei dem Hörgeräte-Fachgeschäft

Wer noch auf die richtige Gelegenheit wartet, sich über Implantate oder Hörgeräte zu informieren, wird sich über diese Nachricht freuen: iffland hören in Mering feiert vom 18. bis 20. September 2023 sein 20-jähriges Bestehen. Zu dem Jubiläum gibt es jeden Tag Programm. Geöffnet ist zu den regulären Zeiten:

montags von 9 bis 13 sowie von 14 bis 18 Uhr

dienstags von 9 bis 13 sowie von 14 bis 18 Uhr

mittwochs nur vormittags

Währenddessen ist das gesamte Team vor Ort.

Das Team von iffland hören in Mering (von links): Lisa-Marie Wilfling, Stefanie Herbst, Julia Gastl, Evelyn Well, Kilian Schmid und Liane Otting Foto: iffland hören

Das ist bei iffland hören in Mering los

Die Jubiläumstage des Hörgeräte-Fachgeschäfts starten am Montag, 18. September 2023, mit einem Sektempfang um 10 Uhr. Anschließend folgt ein Tag der offenen Tür. Neben Marc Osswald, dem Geschäftsführer von iffland hören und Enkel des Firmengründers, hat Merings Bürgermeister Florian A. Mayer seinen Besuch angekündigt. Um 14 Uhr hält ein Vertreter der Firma Widex einen Vortrag und stellt Neuheiten von Hörgeräten und deren Zubehör vor.

Am Tag darauf, am Dienstag, 19. September 2023, folgt bei iffland hören ein Aktionstag für alle Interessierten. Dieser richtet sich explizit an Neukundinnen und Neukunden ohne Vorkenntnisse. Highlight ist ein Vortrag von Lisa-Marie Wilfling zum Thema „Hörgesundheit ist Gehirngesundheit“ um 16 Uhr. Hier werden Fragen beantwortet wie „Woran merke ich, dass ich schlecht höre?“ oder „Wie wirkt sich das auf die Gesundheit aus?“.

Rund um Cochlea-Implantate dreht sich alles am letzten Aktionstag am Mittwoch, 20. September 2023. Dieser richtet sich an Hörgeräte-Trägerinnen und -Träger, die darüber nachdenken, was sie tun, wenn sich ihr Gehör weiter verschlechtert. Für sie hält Evelyn Well um 11 Uhr einen Vortrag mit dem Titel „Implantate, wenn Hörsysteme nicht mehr ausreichen“.

Alle Vorträge sind kostenlos. Wer Interesse hat, kann ohne Anmeldung in der Meringer Filiale von iffland hören vorbeikommen.

Das Jubiläumsangebot: ein Gewinnspiel

Und das Fest bei iffland hören geht weiter: Wer bis Ende 2023 ein Hörsystem kauft, landet in einem Lostopf. Der Gewinner oder die Gewinnerin der Verlosung erhält den Eigenanteil des Kaufpreises, also mehrere hundert bis tausend Euro, zurückerstattet. Die Gewinnchance ist hoch, wie Filialleiterin Herbst verrät. Doch nicht ohne Grund: „Wir haben viele Kundinnen und Kunden, die von Anfang an dabei sind – und das wissen wir zu schätzen. Wir wollen uns für ihr Vertrauen und die Treue bedanken.“

Im Wartebereich des Hörgeräte-Fachgeschäftes iffland hören in Mering werden zum Jubiläum vom 18. bis 20. September 2023 Vorträge angeboten. Foto: Julia Paul

Das Hörgeräte-Fachgeschäft in Mering

iffland.hören – die Filiale Mering:

Adresse: Münchener Str. 7, 86415 Mering

Münchener Str. 7, 86415 Telefon: 08233/737885

08233/737885 Mail-Adresse: mering@iffland-hoeren.de

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage von iffland hören.