Wohlfühlurlaub im bayerischen Bäderdreieck in Kirchham

Dank der A94 ist man jetzt noch schneller in der Gemeinde Kirchham und Bad Füssing im bayerischen Bäderdreieck. Der perfekte Ort für einen Thermenurlaub.

Urlaub bayerischen Bäderdreieck in Kirchham bei Bad Füssing bedeutet Erholungsurlaub mit Langzeitwirkung. Ob als Tagesausflug, Kurzurlaub oder längerer Sommerurlaub mit der Familie – nur einen Katzensprung von München entfernt, verbringt man hier abwechslungsreiche Tage inmitten herrlicher Natur.

Hier erlebt man die zahlreichen Freizeitangebote oder taucht in das wohlig warme Heilwasser der Bad Füssinger Mineralquellen ein. Warum an die Ferne denken, wenn das Gute so nahe liegt? Kirchham, der staatlich anerkannte Erholungsort Nummer eins im niederbayerischen Bäderdreieck, ist per Auto, Bus oder Bahn bequem und einfach zu erreichen und bietet alle Elemente zum perfekten Urlaubsglück:

Heilendes WASSER in Europas einzigartiger Thermenlandschaft.

einzigartiger Thermenlandschaft. Gesunde Bewegung an der frischen LUFT.

FEUER und Flamme für Ausflüge und Events.

Ein wunderschönes Fleckerl ERDEe

Bäderdreieck Bayern: Wasser soweit das Auge reicht

Kirchham befindet sich mitten im niederbayerischen Bäderdreieck und ist umgeben von den bekanntesten Thermen Bayerns. In den Thermen von Bad Füssing und Bad Griesbach, aber auch der Therme Geinberg im benachbarten Österreich genießen Gäste eine große Auswahl an wohltuenden Wellness- und Gesundheitsangeboten – die ideale Abwechslung während des Erlebnisurlaubs in Kirchham. Wer im Sommer das kühlere Nass bevorzugt, hat an den wunderschönen kleinen Badeseen im Landkreis die Möglichkeit, sich abzukühlen und Wassersportarten nachzugehen.

Radwege, Golfplätze und hausgemachte Schmankerl in Kirchham

Hervorragend ausgebaute Rad- und Wanderwege, wie beispielsweise der Saurüssel Radweg oder die Radwege an Rott und Inn, laden dazu ein, die malerische Landschaft auf nachhaltige Art und Weise zu erkunden. Zahlreiche Gastbetriebe, Gasthäuser und Mostschenken säumen dabei den Weg und bieten köstliche, hausgemachte Schmankerl aus regionalen Produkten.

Der 18-Loch-Thermengolfplatz mit Driving Range zählt zu einem der schönsten Golfplätze Niederbayerns und grenzt unmittelbar an Kirchham. Hier schwingt man den Schläger in der traumhaften „niederbayerischen Toskana“ und genießt den faszinierenden Sport sowohl als Profi als auch als Anfänger in reizvollem Panorama.

Lesen Sie dazu auch

Tipp: Ein Besuch im berühmten Haslinger Hof im Bäderdreieck Bayern

Ein Erlebnis der besonderen Art bietet der namhafte und weit über die Grenzen hinaus bekannte Haslinger Hof. Hier spürt man die bayerische Gemütlichkeit hautnah und verbringt gesellige Abende bei einem der zahlreichen Events am Hof. Feiern, Tanzen und Genießen – sieben Tage die Woche.