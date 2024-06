Starker Beckenboden, starkes Leben mit BodyCare Plus

Moderne Therapien für einen gesunden Beckenboden und gegen Inkontinenz: BodyCare Plus bietet innovative Trainingsmethoden und schnelle Hilfe bei Inkontinenz und anderen Beschwerden.

Bewusstsein schaffen und Mut machen: Das ist das oberste Ziel der aktuell bundesweit laufenden Welt-Inkontinenz-Woche. Unter dem Motto „Inkontinenz behandeln – Lebensqualität erhöhen“ liegt der Schwerpunkt der Aktionswoche in der Aufklärung zum Krankheitsbild. Dies soll dazu motivieren, sich bei Blasenschwäche fachmännisch beraten und helfen zu lassen. Denn Behandlung und auch Symptomlinderung sind möglich. Ein wichtiger, jedoch oft unterschätzter Faktor im Zusammenhang mit der Krankheit ist die Stärke der Beckenbodenmuskulatur.

Ein schwacher Beckenboden geht oftmals mit der Unfähigkeit einher, Blase oder Darm vollumfänglich zu kontrollieren. Die Muskelgruppe erstreckt sich vom Scham- bis zum Steißbein und beeinflusst die umliegenden Organe wie Blase oder Darm. Sie ist wesentlich für deren Kontrolle sowie für die allgemeine Körperstabilität. Eine schwache Beckenbodenmuskulatur mündet daher nicht selten in Inkontinenz.

In Deutschland leiden ganze 33 Prozent der Frauen und 25 Prozent der Männer an Blasenschwäche. Die Ursachen sind vielfältig, doch ein geschwächter Beckenboden ist eine der häufigsten. Viele der Betroffenen geben an, dass die Inkontinenz ihr gesamtes Leben negativ beeinflusst und sie sich in ihrer Lebensqualität stark eingeschränkt fühlen. Doch das muss nicht sein – denn es gibt effektive Möglichkeiten, der Erkrankung entgegenzuwirken. Ein gut trainierter Beckenboden ermöglicht es vielen gesundheitlichen Problemen vorzubeugen oder bereits vorhandene Symptome zu lindern. Ein regelmäßiges und effektives Training ist der Schlüssel dazu und kann zudem die Kontrolle über Blase und Darm stärken, die Körperhaltung verbessern und sogar die sexuelle Gesundheit positiv beeinflussen.

Mit dem EMP Chair kann man bei BodyCare Plus den Beckenboden trainieren und damit Inkontinenz entgegenwirken. Foto: BodyCare Plus

Beckenbodentrainings bei BodyCare Plus in Augsburg mit dem EMP Chair

Hier kommt BodyCare Plus ins Spiel. Das Experten-Team aus der Augsburger Innenstadt hat sich auf eine hochmoderne Methode des Beckenbodentrainings spezialisiert: den EMP Chair. Das wissenschaftlich fundierte und schmerzfreie Training im Sitzen setzt auf die Anwendung hochintensiver elektromagnetischer Felder, welche die Beckenbodenmuskeln gezielt in einer Intensität stimulieren, die mit herkömmlichen Methoden kaum erreichbar ist.

Während traditionelle Ansätze oft auf anstrengende Eigenübungen abzielen, die bei falscher Ausführung uneffektiv sind, kann eine einzige Sitzung auf dem EMP Chair bis zu 11.000 Kegel-Übungen ersetzen. Dies macht das Training nicht nur erheblich wirksamer, sondern auch zeitsparender und sehr komfortabel. Das Team von BodyCare Plus bietet Kundinnen und Kunden eine fachkundige und persönliche Betreuung rund um das EMP-Beckenbodentraining an. Jede Behandlung wird individuell auf die Bedürfnisse der zu behandelnden Person abgestimmt. Patientinnen und Patienten werden während des gesamten Trainingsprozesses professionell begleitet und das Team von BodyCare Plus steht ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Ob also zur Stärkung des Beckenbodenbereichs, dem Entgegenwirken von Inkontinenz oder auch zur Unterstützung der Rückbildung nach einer Schwangerschaft – wer mehr über die Möglichkeiten des modernen Beckenbodentrainings erfahren möchte, kann sich bei BodyCare Plus unverbindlich beraten lassen und einen kostenfreien Termin für eine Probesitzung auf dem EMP Chair in der Philippine-Welser-Straße 19 vereinbaren.