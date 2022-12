Citronat und Orangeat: Mehr Zucker als Frucht

Anzeige

Viele Wege führen ins himmelblaue Haus

An der Dietenheimer Straße, im himmelblauen Haus mit der Nummer 11, eröffnet Svenja Shivani Bauer das „G hoch 3 – die Gesundheitspraxis“. Die drei „G“s stehen in diesem Fall für ganzheitlich, gesund und glücklich. Und auch das Angebot in den hellen, gemütlich eingerichteten Räumen besteht aus drei Säulen.