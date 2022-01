So bereitet man vegane Butter selber zu

Müde, träge und verkatert vom Anstoßen? Am Neujahrstag hat niemand Lust, viel Zeit in der Küche zu verbringen. Im Vorteil ist, wer im alten Jahr vorgesorgt hat.

Für spießige Gäste

Pack das Silvester-Fondue aus

Beim Fondue muss niemand stundenlang in der Küche stehen, alle bereiten das Essen gemeinsam am Tisch zu. Was dabei wichtig ist.